CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ PRIMO LEADER

Marc Marquez è al comando della classifica MotoGp 2025 ed è normale che sia così, dal momento che il pilota spagnolo ha vinto poco fa la Sprint del GP Thailandia 2025 a Buriram, primo atto della stagione. Il numero 93 si era preso anche la pole position, quindi è stato il dominatore assoluto del sabato, con 12 punti messi in cassaforte per comandare il Mondiale Piloti davanti al fratello Alex Marquez a quota 9 grazie al secondo posto, un esito da incorniciare per la famiglia sicuramente di riferimento per la MotoGp.

Terzo posto e quindi 7 punti nella classifica MotoGp 2025 per Francesco Bagnaia, che però non può essere contento di essere arrivato dietro non solo al compagno di squadra, ma pure ad Alex. L’altro italiano capace di chiudere la sprint in zona punti è stato Franco Morbidelli, quinto alle spalle della rivelazione giapponese Ai Ogura, un talento che faremo bene a tenere d’occhio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA IN THAILANDIA!

Finalmente possiamo parlare della classifica MotoGp 2025: sabato 1 marzo si muoverà per la prima volta la graduatoria nella classe regina del Motomondiale, il Gp Thailandia vivrà la Sprint Race (e domenica ovviamente la gara lunga) sul circuito di Buriram che ha visto i piloti impegnati negli ultimi test. Si riparte, alla caccia di Jorge Martin che l’anno scorso ha festeggiato il primo titolo mondiale vincendo il testa a testa con Pecco Bagnaia, restituendogli il favore del 2023 e spezzando la serie del piemontese che era reduce da due allori. Purtroppo Martin non sarà presente in Thailandia a causa dell’infortunio rimediato nei test di Sepang: questo potrebbe influire sulla classifica MotoGp 2025.

Ci sarà da vedere quanto lo spagnolo starà fuori ma, considerando che nell’ultima stagione il gap su Bagnaia è stato di 10 punti, saltare un fine settimana potrebbe risultare deleterio per le sue ambizioni; in più possiamo dire che la concorrenza sia aumentata e dunque vedremo, non sappiamo davvero cosa aspettarci anche se possiamo fare qualche ipotesi, la Ducati appare ancora dominante rispetto alla concorrenza ma occhio alla KTM, che ha confermato Brad Binder e gli ha affiancato un Pedro Acosta che nell’anno da rookie, sia pure tra alti e bassi, ha confermato di potersela giocare e ora sulla carta ha anche una moto migliore con cui dare l’assalto alla classifica MotoGp 2025.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: LE PREVISIONI SULLA STAGIONE

Non possiamo chiaramente dire troppo sulla classifica MotoGp 2025 ma, come detto, qualche previsione possiamo farla: almeno sulla carta, il titolo Mondiale potrebbe e dovrebbe essere un affare tra Martin, Bagnaia e Marc Marquez, e c’è grande attesa per scoprire come procederà il duello interno alla Ducati Factory, che ha messo sotto contratto Marquez preferendolo a un Martin che, in conseguenza di questo, ha preso armi e bagagli passando alla Aprilia, mentre la Pramac da lui portata al successo nei costruttori avrà moto Yamaha e sembra destinata a un calo, pur se la moto giapponese almeno con le ufficiali non ha fatto male nel corso dei test. Sarà dunque un triumvirato quello che dominerà la classifica MotoGp 2025?

Ci sono tutte le premesse perché sia così ma come detto bisogna sempre guardare la concorrenza, di Acosta abbiamo detto ma appare combattivo anche Alex Marquez, che è rimasto alla Ducati del team Gresini e potrebbe sempre avere un salto di qualità importante. Sicuramente nel definire la corsa al titolo mondiale saranno fondamentali anche i punti che i vari outsider sapranno portare via nel corso delle varie tappe; inizieremo a valutare quello che succederà dall’imminente Gp Thailandia, sperando naturalmente che lo spettacolo sia già straripante fin dal primo fine settimana del Motomondiale.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Spa) 12

2. Alex Marquez (Spa) 9

3. Francesco Bagnaia (Ita) 7

4. Ai Ogura (Jpn) 6

5. Franco Morbidelli (Ita) 5

6. Pedro Acosta (Spa) 4

7. Fabio Quartararo (Fra) 3

8. Brad Binder (Saf) 2

9. Joan Mir (Spa) 1