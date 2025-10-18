Classifica MotoGp 2025: il Mondiale piloti in vista del Gp Australia a Phillip Island, sabato 18 e domenica 19 ottobre.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: A PHILLIP ISLAND PER IL PODIO!

Sarà una classifica MotoGp 2025 tutta da scrivere quella che torna protagonista nel fine settimana: il primo appuntamento concreto è quello delle 6:00 della nostra mattina, si corre infatti la Sprint del Gp Australia e sul circuito di Phillip Island bisogna dire che sarà assente Marc Marquez, che giustamente ha scelto la prudenza.

Laureatosi campione del mondo in Giappone, lo spagnolo ha poi subito il duro contatto di un Marco Bezzecchi troppo irruento nel cercare di recuperare posizioni in Indonesia, ha riportato una frattura e dunque salterà sicuramente le prossime due gare, da capire poi quando potrà tornare.

Anche con lui in pista comunque le ultime gare per la classifica MotoGp 2025 avrebbero il loro focus nella lotta per i piazzamenti alle sue spalle: il Gp Australia vivrà soprattutto di questo, di un Alex Marquez ormai sicuro di aver vinto il “campionato indipendenti” e molto vicino al secondo posto, e soprattutto di una bellissima corsa per il podio.

Chi se lo prenderà? Pecco Bagnaia in Indonesia ha vissuto incredibilmente un weekend diametralmente opposto a quanto accaduto a Misano, ha ancora 20 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi che è acciaccato ma ha anche a disposizione un’Aprilia miglioratissima e oggi anche superiore alla Ducati ufficiale, vedremo…

CLASSIFICA MOTOGP 2025: SENZA IL CAMPIONE…

Si potrebbe dire, nel presentare la classifica MotoGp 2025, che quando il gatto non c’è i topi ballano: più o meno è quello che succederà nel Gp Australia, a Phillip Island l’assenza di Marc Marquez, ingombrante anche a livello psicologico, potrà scatenare tutti gli altri anche se qualcuno il suo sigillo l’ha già messo, da Fermin Aldeguer che ha vinto la sua prima gara a Mandalika passando per il già citato Alex Marquez, poi ancora Bagnaia e Bezzecchi e i due piloti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, che a dire il vero appaiono leggermente in calo e in questo momento senza troppe certezze.

Attenzione naturalmente a Pedro Acosta, non così lontano dal quarto posto di Bezzecchi nella classifica MotoGp 2025, e poi a qualche outsider come Fabio Quartararo che con una Yamaha non competitiva ogni tanto da salti mortali non indifferenti, e soprattutto all’inizio della stagione è stato particolarmente sfortunato perché senza ritiri anche incredibili (come quando ha rotto l’abbassatore) avrebbe qualche punto in più e forse potrebbe competere quantomeno per la quinta piazza. Tra poco comunque avremo qualche risposta e aggiornamento in più…

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Marc Marquez (Ducati) 545

2 Alex Marquez (Ducati) 362

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 274

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) 254

5 Pedro Acosta (KTM) 215

6 Franco Morbidelli (Ducati) 207

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 191

8 Fermin Aldeguer (Ducati) 181

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 158

10 Johann Zarco (Honda) 128