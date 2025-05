CLASSIFICA MOTOGP 2025: UNA VOLATA A TRE?

Uno vince molto più degli altri due, ma sbaglia anche, così i giochi restano più aperti che mai nella classifica MotoGp 2025, con Marc Marquez che, anzi, due settimane fa a Jerez ha perso il primato per un solo punto a favore del fratello minore Alex Marquez nella classifica del Mondiale Piloti 2025 di MotoGp. In agguato poi c’è anche Francesco Bagnaia al terzo posto con 120 punti, mentre già molto più lontani sembrano tutti gli altri, a cominciare da un pur ottimo Franco Morbidelli, quarto a quota 84 punti in vista del Gran Premio di Francia 2025 che si disputa a Le Mans, naturalmente con la Sprint sabato 10 maggio e il giorno seguente il Gran Premio completo.

Marc Marquez in questa stagione non ha mezze misure per la classifica MotoGp 2025: o vince oppure cade. Nelle Sprint finora è stato perfetto, con cinque vittorie su cinque, mentre alla domenica ci sono comunque ben tre successi, che però non bastano a tenerlo davanti a tutti a causa dell’impressionante regolarità del fratello Alex. Per il minore dei Marquez abbiamo cinque secondi posti nelle Sprint (monopolio totale della famiglia sulle prime due posizioni), mentre alla domenica una vittoria, tre secondi e un sesto posto bastano al momento per il primato, anche se ovviamente Marc ha qualcosa in più, come dimostra il fatto che gli sia sempre arrivato davanti nelle gare senza imprevisti.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: BAGNAIA INSEGUE I FRATELLI MARQUEZ

Il terzo incomodo nella classifica MotoGp 2025 è quindi Francesco Bagnaia, che simbolicamente rappresenta il resto del mondo nella lotta con la famiglia Marquez. Per Pecco pesa il fatto di essere sempre arrivato alle spalle di entrambi i fratelli nelle Sprint (quattro terzi e un ottavo posto), poi alla domenica il rendimento è certamente più alto, ma servirebbe un passo in avanti al sabato, anche perché ovviamente non si può continuare a confidare negli errori di Marc Marquez per restare in scia allo scatenato tandem iberico.

La situazione quest’anno è resa particolare anche dal fatto che c’è una spaccatura nettissima fra i primi tre e il resto del gruppo, anche se il già citato Franco Morbidelli vanta un terzo posto al sabato e due alla domenica, mentre Fabio Quartararo ha piazzato un grande avuto con il secondo posto nel Gran Premio di Jerez, però sembra difficile che altri tolgano punti pesanti al trio di testa, destinato a regalarci una battaglia che si annuncia meravigliosa nella classifica MotoGp 2025 per la conquista del Mondiale Piloti.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA MOTOGP 2025