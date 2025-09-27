Classifica MotoGp 2025: il Mondiale piloti in vista del Gp Giappone a Motegi, Marc Marquez è ormai ad un passo dal titolo.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: SI TORNA A MOTEGI!

La classifica MotoGp 2025 ci fa vivere le intriganti emozioni del Gp Giappone: sul famoso circuito di Motegi ci apprestiamo a vivere l’ennesima battaglia tra i piloti e, ormai lo possiamo dire, il titolo Mondiale è assegnato con Marc Marquez che si appresta a festeggiare e può già farlo con cinque weekend di anticipo.

Del dominio dello spagnolo abbiamo parlato in più occasioni: dalla Gran Bretagna il pilota della Ducati ha vinto otto delle nove gare lunghe della domenica, e anche otto Sprint prima della caduta di Misano; addirittura Marc Marquez potrebbe adesso timbrare il record di punti e ci siamo già abbastanza vicini.

Bisogna fare i calcoli ed è quello che faremo, intanto possiamo dire che nella classifica MotoGp 2025 un altro motivo di interesse è quello del derby tra i due piloti della VR Academy per il terzo posto, perché la crisi di Pecco Bagnaia ha portato un Marco Bezzecchi in grande ascesa ad appena 8 punti di svantaggio.

Il piemontese, sempre più prossimo a lasciare Ducati – almeno così pare – si è detto soddisfatto degli ultimi test svolti ma servirà rispondere in pista, il Gp Giappone a Motegi potrebbe essere l’ideale per questo ma adesso andiamo a scoprire in che modo i conti potrebbero essere chiusi in ottica Mondiale.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARQUEZ PUÒ FESTEGGIARE

Dopo il Gp Giappone la classifica MotoGp 2025 ci dice che mancheranno cinque gare al termine e dunque, contando anche le Sprint, un totale di 185 punti. Marc Marquez si presenta a Motegi con un vantaggio di 182 lunghezze sul fratello Alex: significa che per vincere aritmeticamente il Mondiale ne dovrà guadagnare tre sull’alfiere del Team Gresini, che potrebbe voler dire per esempio arrivare terzo nella Sprint del sabato notte e poi vincere la gara con Alex Marquez che non dovrebbe andare oltre la terza posizione, ma le combinazioni ovviamente possono essere molteplici e sarà la pista a dirci cosa succederà.

Di sicuro sono ben alte le possibilità che Marc Marquez chiuda i conti con cinque weekend di anticipo: avrebbe potuto farlo a Misano ma la caduta nella Sprint gli ha rovinato i piani, adesso però davvero e più che in altre occasioni bisogna dire che il traguardo del decimo titolo è dietro l’angolo e nessuno riuscirà a toglierglielo, noi nella classifica MotoGp 2025 – come già detto – staremo attenti anche ad altri temi come chi riuscirà a chiudere nella Top Ten, se davvero Bezzecchi potrà prendersi il terzo posto (il secondo appare decisamente più complicato) e cosa succederà tra quinta e settima piazza con Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio che arrivano al Gp Giappone racchiusi in 9 punti, per un bellissimo testa a testa.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Marc Marquez (Ducati) 512

2 Alex Marquez (Ducati) 330

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 237

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) 229

5 Pedro Acosta (KTM) 188

6 Franco Morbidelli (Ducati) 180

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 179

8 Fermin Aldeguer (Ducati) 141

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 137

10 Johann Zarco (Honda) 117

11 Brad Binder (KTM) 101

12 Luca Marini (Honda) 94

13 Enea Bastianini (KTM) 84

14 Raul Fernandez (Aprilia) 84

15 Maverick Viñales (KTM) 72

16 Ai Ogura (Aprilia) 69

17 Jack Miller (Yamaha) 58

18 Joan Mir (Honda) 50

19 Alex Rins (Yamaha) 45

20 Jorge Martin (Aprilia) 34

21 Miguel Oliveira (Yamaha) 24

22 Pol Espargaro (KTM) 16

23 Takaaki Nakagami (Honda) 10

24 Lorenzo Savadori (Aprilia) 8

25 Augusto Fernandez (Yamaha) 8

26 Somkiat Chantra (Honda) 2