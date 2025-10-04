Classifica MotoGp 2025: il Mondiale piloti in vista del Gp Indonesia Mandalika, Marc Marquez si è già laureato campione.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ SE LA GODE

Sulla classifica MotoGp 2025 abbiamo ormai ben poco da dire, almeno per quanto riguarda la corsa al titolo Mondiale: il duello, che tra l’altro non c’è mai davvero stato, si è concluso in Giappone quando Marc Marquez ha guadagnato i punti necessari a chiudere il discorso e vincere il nono titolo in carriera.

Una stagione dominante quella dello spagnolo, con tutti i riferimenti al suo passato e alla forte possibilità di smettere di correre; anche in vista del Gp Indonesia sul tracciato di Mandalika è giusto celebrare un’impresa che era tutt’altro che scontata, al netto delle briciole che Marquez ha poi lasciato agli avversari.

Dunque, il caso è chiuso si potrebbe dire: Marc Marquez è campione del mondo ma certamente non ha finito di voler vincere, perché adesso per la classifica MotoGp 2025 l’ultimo obiettivo da centrare è quello della soglia dei 600 punti e siamo certi che lo spagnolo della Ducati ci proverà sul serio.

Considerando che, con un totale di 185 punti da assegnare, a Marquez ne manchino 59 per arrivare al traguardo, stiamo realmente parlando di un obiettivo assolutamente alla portata; sono avvisati tutti gli avversari, nonostante il titolo in tasca nel Gp Indonesia dovranno fare ancora i conti con lui.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: PER IL PODIO

Detto che la classifica MotoGp 2025 non ha più nulla da offrire riguardo il Mondiale piloti, è invece molto interessante la corsa al podio nella graduatoria finale. Se Alex Marquez, comunque in calo, ha 66 punti di vantaggio e appare abbastanza tranquillo, Pecco Bagnaia a Motegi ha fatto un bel salto avanti nel difendere la sua terza posizione: dopo weekend in cui ha dovuto accettare di perdere punti da uno scatenato Marco Bezzecchi, finalmente ne ha guadagnati 21 facendo en plein tra Sprint e gara lunga, ha ricacciato il romagnolo dell’Aprilia a 32 punti e ora spera di aver finalmente trovato il giusto feeling con la Ducati.

Attualmente tenderemmo a dire che le prime tre posizioni nella classifica MotoGp 2025 siano cristallizzate, in realtà potrebbe ancora succedere di tutto; anche in chiave quinto posto, qui soprattutto, perché tra Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio ci sono 14 punti e nel mezzo c’è un Pedro Acosta a -1 dal romano, alle spalle potrebbe far paura anche Fabio Quartararo che, zitto zitto, con una Yamaha non troppo performante va a punti nelle gare lunghe da dieci Gran Premi consecutivi e con questa costanza potrebbe pensare quantomeno di scalare qualche altro gradino. Temi minori avendo Marc Marquez dominato la classifica MotoGp 2025? Sì, ma non per questo meno importanti verso il Gp Indonesia.

