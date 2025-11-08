Classifica MotoGp 2025: il Mondiale piloti in vista del Gp Portogallo Portimao, sabato 8 e domenica 9 novembre.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: COSA RIMANE DA DEFINIRE?

Cosa resta da chiarire nella classifica MotoGp 2025? La classe regina del motomondiale fa tappa a Portimao dove si corre il Gp Portogallo, è il penultimo appuntamento di una stagione lunga ed entusiasmante che da tempo, precisamente un mese e mezzo, ha espresso con chiarezza il suo campione del mondo.

Marc Marquez ha festeggiato a Motegi, la cosa impressionante sul suo dominio è il fatto che abbia saltato le ultime due tappe per infortunio, non correrà più sino al termine della stagione e dunque, con quattro doppi zero, anche se Alex Marquez dovesse fare bottino pieno tra qui e Valencia chiuderebbe con 58 punti di ritardo.

Insomma: che Marc Marquez abbia corso un campionato a parte lo abbiamo ripetuto in più occasioni ed è verissimo, adesso avvicinandoci al Gp Portogallo la classifica MotoGp 2025 deve definire le posizioni di rincalzo, detto che anche la seconda del già citato Alex Marquez, il miglior pilota indipendente, è abbondantemente blindata.

Con Fermin Aldeguer che ha vinto il premio di rookie dell’anno, altro riconoscimento andato in mani giustissime, bisogna capire chi occuperà la piazza d’onore: in corsa ci sono Marco Bezzecchi e un Pecco Bagnaia che, ritrovata la vittoria nella Sprint di Austin, si è poi sdraiato nella gara lunga, perdendo un’occasione.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: BEZZECCCHI, BAGNAIA E GLI ALTRI

In quell’occasione tuttavia Bezzecchi non ha approfittato del tutto della caduta di Bagnaia, è arrivato solo undicesimo ma i cinque punti conquistati gli sono serviti a staccare Pecco nella classifica MotoGp 2025, adesso quindi siamo proprio a +5 in favore del pilota della Aprilia mentre Pedro Acosta sornione potrebbe beffare entrambi, anche se rispetto a Bezzecchi ha 31 punti da recuperare e di mezzo c’è appunto Bagnaia, dunque non sarà affatto semplice. Bello anche il duello interno al Team VR46 con Franco Morbidelli a +1 su Fabio Di Giannantonio; poi Fabio Quartararo che spera di scavalcare Aldeguer, lo insegue a 4 punti.

Va anche detto che nella classifica MotoGp 2025 ci sono ben cinque marche rappresentate nella Top Ten; questo a conferma di un trend che abbiamo già analizzato nel corso della stagione, vale a dire che la Ducati ha progressivamente perso la sua schiacciante superiorità nei confronti delle rivali e ha dovuto accettare che gli avversari siano riusciti a ridurre il gap, in particolar modo un’Aprilia che nelle ultime uscite ha dimostrato di essere la moto più forte, peccato quindi che Bezzecchi abbia commesso un grave errore in Indonesia compromettendo peraltro il finale di stagione di Marc Marquez, sono comunque cose che fanno parte delle corse come ha prontamente riconosciuto il neo campione del mondo.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Marc Marquez (Ducati) 545

2 Alex Marquez (Ducati) 413

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 291

4 Francesco Bagnaia (Ducati) 286

5 Pedro Acosta (KTM) 260

6 Franco Morbidelli (Ducati) 227

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 226

8 Fermin Aldeguer (Ducati) 186

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 182

10 Raul Fernandez (Aprilia) 146