Classifica MotoGp 2025: il Mondiale piloti in vista del Gp Valencia, che ci consegna l'ultimo appuntamento della stagione.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: L’ULTIMO APPUNTAMENTO

L’appuntamento con la classifica MotoGp 2025 sarà l’ultimo della stagione: come da tradizione, se non per l’anno in cui la zona fu colpita da un incendio, il sipario sul Motomondiale cala con il Gp Valencia e dunque anche in questa stagione saremo nella città spagnola per l’arrivederci al prossimo anno, con tante cose già definite.

Marc Marquez, lo sappiamo, ha vinto il nono titolo Mondiale già a Motegi, facendo il vuoto tanto da avere ancora 100 punti di vantaggio sul fratello Alex pur avendo saltato le ultime tre tappe; il quale Alex, tra l’altro, è già da parecchio il miglior pilota di una scuderia indipendente nella classifica MotoGp 2025.

Con Fermin Aldeguer che ha vinto il premio di rookie dell’anno, il Gp Valencia dal punto di vista della graduatoria può dirci ancora ben poco: i Marquez non si schiodano dalle prime due posizioni, ma anche Marco Bezzecchi grazie alla vittoria in Portogallo, e all’ennesimo flop di Pecco Bagnaia, ha blindato un ottimo terzo posto.

Per farlo suo il romagnolo dell’Aprilia ha bisogno di appena due punti: una formalità per lui, senza voler portare sfortuna o altro, soprattutto visto il crollo verticale di un Bagnaia che a Misano aveva illuso, ma è poi tornato nell’anonimato.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: BAGARRE DIETRO I MARQUEZ

Quello che allora rimane da definire nella classifica MotoGp 2025, e che sarà definito nel Gp Valencia tra la Sprint di sabato 15 novembre e la gara lunga di domenica 16, è quello che succederà alle spalle dei Marquez e di Bezzecchi: qui, Pecco Bagnaia difende appena tre punti su Pedro Acosta che inizialmente ha faticato ma poi ha realmente fatto volare la sua KTM, e adesso potrebbe prendersi la quarta posizione nel Mondiale relegando Bagnaia al quinto posto, un risultato francamente rivedibile per un pilota che aveva vinto due titoli consecutivi e lottato per il terzo nella passata stagione, fino all’ultima gara.

Ancora, nella classifica MotoGp 2025 Fabio Di Giannantonio ha 12 punti su Franco Morbidelli nella sfida interna al Team VR46, Fermin Aldeguer per quanto cresciuto rimane abbastanza lontano dal settimo posto ma si deve guardare le spalle da Fabio Quartararo, che zitto zitto ha ottenuto 198 punti con la Yamaha facendone 85 in più rispetto alla passata stagione, con una gara ancora da disputare. Certamente il Diablo non è mai stato competitivo per vincere il titolo ma i suoi risultati nella classifica MotoGp 2025 ci dicono di un pilota comunque di un grande talento e che è riuscito a migliorare la sua moto, lanciando già la sfida per il prossimo anno. Intanto però la conclusione di questa stagione…

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Marc Marquez (Ducati) 545

2 Alex Marquez (Ducati) 445

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 323

4 Francesco Bagnaia (Ducati) 288

5 Pedro Acosta (KTM) 285

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 239

7 Franco Morbidelli (Ducati) 227

8 Fermin Aldeguer (Ducati) 203

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 198

10 Raul Fernandez (Aprilia) 146