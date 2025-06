CLASSIFICA MOTOGP 2025: SI VA AL GP ARAGONA!

Nuovo capitolo della classifica MotoGp 2025 che fa tappa al Gp Aragona, e che dunque cambierà tra sabato 7 (Sprint Race) e domenica 8 giugno (gara lunga). È una graduatoria che tutto sommato sta mantenendo le premesse di inizio stagione, ma che forse in questo momento si può aprire: Marc Marquez è sempre al comando della situazione con 196 punti, difende 24 lunghezze di vantaggio su Alex Marquez e dunque il fratello del Team Gresini è in odore di sorpasso anche oggi, ci sono quattro Ducati nelle prime quattro posizioni ma il dominio della casa di Borgo Panigale è stato messo in discussione nelle ultime due uscite, indicativo il fatto che a Le Mans abbia vinto Johann Zarco mentre a Silverstone il successo sia andato a Marco Bezzecchi.

Cosa ci aspettiamo allora dalla classifica MotoGp 2025 verso il Gp Aragona? Anche qualche sorpresa, sicuramente: per esempio, Fabio Quartararo che ha firmato le ultime tre pole position potrebbe essere anche a ridosso di Franco Morbidelli se non fosse stato sfortunato nelle ultime due gare, anche questo ci dice di come la concorrenza sia riuscita a instillare qualche dubbio in una Ducati che forse inizia per se stessa ad avere qualche problema di troppo. Vedremo allora, la corsa al titolo è più aperta che mai e la tappa del Gp Aragona potrà essere determinante nel disegnare eventualmente nuovi rapporti di forza nella classifica MotoGp 2025.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: I DUE MARQUEZ PER LA FUGA

In due per la fuga nella classifica MotoGp 2025, ovviamente i fratelli Marquez: Marc e Alex in questo momento si giocano il titolo al netto delle difficoltà che il leader, su Ducati ufficiale, ha incontrato nelle ultime uscite, la prima volta in cui anche lui ha parlato di una moto che non ha funzionato a dovere. Pecco Bagnaia questo lo ripete da inizio stagione, al netto delle varie analisi che si possono fare contano i numeri e questi ci dicono che il piemontese si trova a 48 punti da Alex e ben 72 da Marc, forse la possibilità di vincere il terzo Mondiale è già svanita e da dietro arriva un Franco Morbidelli che sta iniziando ad aumentare i giri del motore.

È poi interessante notare come nella classifica MotoGp 2025 ci siano quattro moto non Ducati nelle prime nove posizioni: finalmente Bezzecchi ha trovato la prima vittoria nella classe regina, Johann Zarco è solidissimo con la Honda e Fabio Quartararo lo abbiamo già citato ma sembra tornato sui livelli 2021-2022, con una Yamaha che finalmente può dire la sua e alla quale lui aggiunge sicuramente qualcosa. Come anche Pedro Acosta alla KTM, ma la casa austriaca è la vera delusione della stagione sino a questo momento: pensate che lo spagnolo, dopo la brillante stagione da rookie, veniva addirittura indicato come potenziale pretendente al titolo o comunque alle prime posizioni della classifica MotoGp 2025, e invece si trova a 138 punti da Marc Marquez.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Marc Marquez (Ducati) 196

2 Alex Marquez (Ducati) 172

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 124

4 Franco Morbidelli (Ducati) 98

5 Johann Zarco (Honda) 97

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 88

7 Marco Bezzecchi (Aprilia) 69

8 Fabio Quartararo (Yamaha) 59

9 Pedro Acosta (KTM) 58

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 56

11 Maverick Viñales (KTM) 45

12 Ai Ogura (Aprilia) 43

13 Luca Marini (Honda) 38

14 Brad Binder (KTM) 34

15 Enea Bastianini (KTM) 31

16 Jack Miller (Yamaha) 29

17 Alex Rins (Yamaha) 26

18 Raul Fernandez (Honda) 19

19 Joan Mir (Honda) 18

20 Takaaki Nakagami (Honda) 10

21 Lorenzo Savadori (Aprilia) 8

22 Augusto Fernandez (Yamaha) 3

23 Miguel Oliveira (Yamaha) 2