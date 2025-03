CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ GIÀ IN FUGA?

Se tre indizi fanno una prova, Marc Marquez sta già lanciando la prima fuga con la vittoria nella Sprint di Termas de Rio Hondo che lo consolida sempre più al comando della classifica MotoGp 2025 dopo la gara breve del GP Argentina 2025. Altri 12 punti per lo spagnolo, che è ancora a punteggio pieno con 49 punti, inseguito da Alex Marquez che invece è al terzo piazzamento al secondo posto, per un bottino di 38 punti. I podi d’altronde finora sono stati tutti in fotocopia e allora ecco il terzo gradino per Francesco Bagnaia, che però con 30 punti è già staccato di ben 19 lunghezze dal compagno di squadra.

Cambiano solamente le posizioni ai piedi del podio, nella Sprint di oggi il quarto posto è andato a Johann Zarco e hanno ben figurato anche Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, ma per tutti loro le distanze nella classifica MotoGp 2025 sono ancora più significative e d’altronde realisticamente conquistare il Mondiale non dovrebbe essere il loro obiettivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MARC MARQUEZ COMANDA

Dopo una sola gara, abbiamo l’impressione che in realtà la classifica MotoGp 2025 ci fornisca già indicazioni significative, perché Marc Marquez ha dominato in lungo e in largo due settimane fa in Thailandia e di conseguenza sarà l’uomo più atteso anche nel GP Argentina 2025 a Termas de Rio Hondo, con il quale si cambia continente in questa prima parte davvero “mondiale” della stagione. Marc Marquez ha vinto la Sprint al sabato per prendersi i primi 12 punti dopo avere conquistato anche la pole position, poi ecco il bis alla domenica, dal valore naturalmente di 25 punti per arrivare a 37, il massimo possibile.

Il weekend di Buriram si è segnalato anche per il fatto che i due podi si sono ripetuti identici tra il sabato e la domenica, al momento sarebbe una sorta di duello in famiglia perché i due secondi posti thailandesi erano andati entrambi al fratello Alex Marquez, che di conseguenza insegue a quota 29 punti. Sulla carta è difficile pensare che Alex possa insidiare Marc sulla distanza di una stagione intera, ma per il momento la classifica MotoGp 2025 regala questa suggestione e staremo a vedere se il minore dei fratelli Marquez saprà essere protagonista anche in Argentina.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: BAGNAIA DEVE INSEGUIRE

Due vittorie di Marc Marquez, altrettanti secondi posti per il fratello Alex, completa il trio ai vertici della classifica MotoGp 2025 naturalmente colui che a Buriram ha raccolto due terzi posti e quindi 23 punti, cioè Francesco Bagnaia. Per Pecco il weekend in Thailandia non è stato facile, perché essere sempre alle spalle anche di Alex Marquez deve essere stato difficile da digerire, occorre dunque rispondere al più presto, anche per non far fuggire Marc Marquez, che ha già ben 14 lunghezze di vantaggio sul suo nuovo compagno di squadra nel team Ducati ufficiali.

Per quanto riguarda il resto del gruppo, spendiamo le ultime citazioni nella classifica MotoGp 2025 per Franco Morbidelli e per il rookie giapponese Ai Ogura, che hanno completato la top 5 di entrambi gli ordini d’arrivo a Buriram, congrua quarto davanti a Morbidelli nella Sprint e viceversa alla domenica, motivo per cui è l’italiano ad essere un punto avanti, a quota 18 contro il comunque eccellente bottino di 17 punti per il debuttante. Anche loro sperano in conferme a Termas de Rio Hondo, tutti gli altri invece cercheranno di migliorare…

