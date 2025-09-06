Classifica MotoGp 2025: il Mondiale Piloti verso il GP Catalogna a Barcellona, con il dominio totale di Marc Marquez (6-7 settembre)

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ A +187

Marc Marquez ha vinto la Sprint, Alex Marquez è caduto e di conseguenza la classifica MotoGp 2025 è sempre più a senso unico in favore del maggiore dei due fratelli Marquez, che ottiene un altro +12 nel Mondiale Piloti, anche nel giorno in cui Alex lo stava mettendo in difficoltà e gli era davanti fino all’errore fatale.

Ecco allora che sono 467 punti il bottino aggiornato per Marc Marquez, Alex ovviamente resta fermo a quota 280 e l’aggiornamento dice che adesso fra i due fratelli ci sono 187 lunghezze di margine. Nel mentre continua la crisi di Francesco Bagnaia, sempre fermo a 228 punti con il quattordicesimo posto di oggi, potrebbe addirittura essere possibile l’assegnazione del titolo settimana prossima a Misano Adriatico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NUMERI DEL DOMINIO TOTALE DI MARC MARQUEZ

Marc Marquez è il protagonista unico della classifica MotoGp 2025, verrebbe da definirlo un dittatore se non fosse che certi termini è meglio lasciarli a vicende ben più tristi e dolorose. Il paragone tuttavia viene spontaneo, perché con il passare delle gare il dominio del numero 93 sul Mondiale 2025 della MotoGp è diventato totale e il suo pubblico di casa lo onorerà nel migliore dei modi nel Gran Premio di Catalogna 2025.

Innanzitutto, dobbiamo notare che si arriva all’evento sul circuito del Montmelò, sede ormai classica nei pressi di Barcellona, con il leader del Mondiale a quota 455 punti nella classifica MotoGp 2025. Per pura curiosità statistica, considerando che finora sono stati disputati 14 Gran Premi, ecco che di media Marc Marquez ha raccolto 32,5 punti in ogni weekend.

Il conto è ancora più facile da fare dall’Aragona in poi: negli ultimi tre mesi, il pilota Ducati ha conosciuto come unico risultato la vittoria, sia nelle Sprint del sabato (nelle quali d’altronde ha un secondo posto come peggiore risultato in tutta la stagione) sia nei Gran Premi della domenica, senza le due ormai lontane cadute ad Austin e Jerez saremmo praticamente alla perfezione totale.

A questo punto si possono già iniziare a fare dei ragionamenti sul quando la classifica MotoGp 2025 potrebbe incoronare Marc Marquez matematicamente campione e francamente non è da escludere che ciò possa accadere già alla fine del mese a Motegi, sarebbe incredibile perché cinque Gran Premi d’anticipo sono una enormità, specie considerando che ora ogni GP mette in palio 37 punti.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: IL FOCUS SUL MONDIALE COSTRUTTORI

Oggi parlando della classifica MotoGp 2025 vogliamo spendere qualche parola in più anche sul Mondiale Costruttori. Naturalmente non ci può essere alcun dubbio sul dominio della Ducati, che ha 504 punti dal momento che i suoi piloti hanno vinto tutte le Sprint, mentre alla domenica il bilancio è di dodici vittorie, un secondo e un terzo posto in quattordici GP. Dietro però è molto stuzzicante la battaglia in quasi perfetta parità per il secondo posto tra Aprilia e Ktm, con la Casa di Noale che è attualmente seconda a quota 228 punti contro quota 215 per la scuderia austriaca, che lasciano gli ultimi due posti a Honda e Yamaha, i due colossi giapponesi in crisi ormai da anni.

Sicuramente Aprilia e Ktm stanno traendo benefici dalla crescita di Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, che da qualche Gran Premio a questa parte sono i due piloti più in forma tra gli “umani”, considerando Marc Marquez praticamente fuori concorso. Bezzecchi potrebbe anche provare ad insidiare il terzo posto di Francesco Bagnaia nel Mondiale Piloti, infatti la classifica MotoGp 2025 ci parla di 228 punti all’attivo di Pecco e 197 per Bezzecchi, ma con il trend recente tutto dalla parte del riminese classe 1998. Con il titolo ormai blindato, bisogna accontentarsi di battaglie “minori”…

