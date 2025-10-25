Classifica MotoGp 2025, mondiale Piloti dopo la Sprint: grazie alla vittoria nella gara veloce Pecco Bagnaia risale al terzo posto

Dopo la vittoria di Pecco Bagnaia nella gara Sprint possiamo andare ad aggiornare la classifica MotoGp, in vista del gran premio della Malesia da Sepang di domani mattina. In vetta ovviamente resta Marc Marquez, già laureatosi campione del mondo con 545 punti. Seconda posizione consolidata per il fratello Alex Marquez, oggi secondo nella Sprint, con 388 punti. Risale al terzo posto Pecco Bagnaia, che con la vittoria di oggi ha conquistato il suo 286esimo punto, davanti a Marco Bezzecchi, quarto ad una distanza, 285.

Classifica MotoGp 2025/ Il Mondiale piloti dopo il Gp Australia Phillip Island: Bezzecchi sorpassa Bagnaia!

Quinta posizione per Pedro Acosta su KTM a 239 punti, davanti a Fabio Di Giannantonio a quota 216. Settimo posto per il compagno di scuderia Morbidelli con 213 punti, davanti al giovane Fermin Aldeguer su Ducati Gresini a quota 190. Infine, a completare la top 10, troviamo Fabio Quartararo a 170 punti davanti a Raul Fernandez a quota 146. Appuntamento a domani per una nuova gara e un nuovo aggiornamento della classifica MotoGp 2025. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CLASSIFICA MOTOGP 2025/ Mondiale piloti: Bezzecchi avvicina Bagnaia! Gp Indonesia Mandalika (4-5 ottobre)

CLASSIFICA MOTOGP 2025, IL MONDIALE PILOTI VERSO IL GP MALESIA A SEPANG (25-26 OTTOBRE)

È davvero molto particolare parlare della classifica Motogp 2025 in queste settimane. Il Mondiale Piloti è chiuso già da circa un mese, perché Marc Marquez ha conquistato matematicamente il titolo a fine settembre in Giappone, ma nella gara successiva in Indonesia ha subito un infortunio piuttosto serio a causa dell’incidente con Marco Bezzecchi e quindi lascia il palcoscenico ad altri protagonisti.

Nel weekend si disputa il Gran Premio della Malesia 2025 sul circuito di Sepang e allora un pensiero va come sempre a Marco Simoncelli, che è stato avversario proprio di Marc Marquez e naturalmente questo ci ricorda la longevità agonistica del numero 93, che adesso è alle prese con avversari tendenzialmente tutti più giovani di lui, a cominciare dal fratello Alex Marquez, che a sua volta ha ipotecato il secondo posto.

CLASSIFICA MOTOGP 2025/ Il Mondiale piloti dopo il Gp Giappone Motegi: Bagnaia insidia Alex Marquez

Ecco allora che nella classifica Motogp 2025 non restano molti spunti, il massimo potrebbe essere la lotta per il terzo posto nel Mondiale Piloti, una potenziale contesa fra Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia che però attira l’attenzione soprattutto per sottolineare i momenti radicalmente diversi che stanno vivendo i due piloti italiani.

Il centauro della Aprilia è il più in forma negli ultimi Gran Premi, anche se non ha del tutto capitalizzato questa eccellente condizione perché in Indonesia purtroppo Marco Bezzecchi ha causato il già citato incidente con Marc Marquez, mentre in Australia il doppio long lap penalty gli ha impedito di andare oltre il terzo posto, buono ma non corrispondente al suo valore.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: I PROBLEMI DI BAGNAIA

Vorrebbe avere di questi problemi Francesco Bagnaia, potremmo dire, perché Pecco dopo la felicissima parentesi di Motegi, quando in un solo weekend si prese la pole position, la vittoria nella Sprint e anche il successo nel Gran Premio, è tornato in una crisi, che anzi possiamo definire ancora più profonda di prima. Ecco allora che avere perso il terzo posto nella classifica MotoGP 2025 in favore di Marco Bezzecchi può essere considerato tutto sommato il minore dei problemi per il pilota piemontese, o magari un sintomo delle difficoltà di Pecco.

Ecco allora che proprio questo potrebbe essere uno dei grandi temi del finale di stagione, al di là del piazzamento nella classifica MotoGp 2025: gli ultimi tre Gran Premi riusciranno a restituire fiducia a Pecco Bagnaia oppure il 2025 terminerà con una vera e propria Via Crucis sportiva per il pilota Ducati? Già a Sepang avremo risposte importanti, in un Mondiale ormai da tempo finito (e forse mai davvero iniziato) potrebbe essere l’argomento più succoso da qui a Valencia, passando per Portimao…

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA MOTOGP 2025