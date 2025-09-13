Classifica MotoGp 2025: il Mondiale Piloti verso il GP San Marino a Misano, con il dominio assoluto sempre di Marc Marquez (13-14 settembre)

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ A +182

Ormai cominciano i calcoli sulla classifica MotoGp 2025, la stagione è stata a senso unico e quindi ovviamente attendiamo solo di scoprire quando Marc Marquez sarà ufficialmente incoronato come campione del Mondo di un Mondiale Piloti 2025 della MotoGp che in pratica non ha mai avuto storia e che con il GP San Marino a Misano potrebbe fare un altro passo verso il verdetto.

Innanzitutto i numeri, che sono il cuore del discorso quando si parla della classifica MotoGp 2025: ecco allora che Marc Marquez è arrivato a quota 487 punti con il weekend di Barcellona, nonostante alla domenica si sia dovuto inchinare al fratello Alex, perdendo una gara per la prima volta addirittura da maggio.

Compresa la vittoria nella Sprint, Marc Marquez ha comunque raccolto 32 punti nel weekend, più dei 25 appunto di Alex Marquez, che al sabato era caduto: una grande soddisfazione comunque il successo alla domenica, che al fratello minore mancava da Jerez a fine aprile, per cui adesso il pilota del team Gresini vanta un totale di 305 punti.

La differenza è quindi pari a 182 punti quando in palio ne restano in totale 259. Intanto possiamo notare che il titolo non sarà assegnato a Misano, perché Marc Marquez avrebbe bisogno di guadagnare 40 punti su Alex e in palio ce ne saranno 37, già fra due settimane a Motegi tuttavia potrebbe calare il sipario su una stagione che d’altronde non ha mai avuto storia.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: LE PROPORZIONI DI UN DOMINIO ASSOLUTO

Al momento Francesco Bagnaia avrebbe ancora una minima speranza a livello puramente matematico, Pecco infatti è terzo nella classifica MotoGp 2025 a quota 237 punti, sono 250 lunghezze di ritardo e come abbiamo visto in palio ce ne sono ancora 259, il che vuol dire che già la Sprint potrebbe segnare l’ufficialità dell’esclusione dai giochi. Al di là dell’aspetto numerico, l’enorme differenza accusata già dal terzo in classifica la dice lunga sul monologo di Marc Marquez in questo Campionato del Mondo della MotoGp.

Fa impressione ad esempio pensare che l’anno scorso il Mondiale fu deciso da sole 10 lunghezze di differenza fra i 508 punti di Jorge Martin e i 498 dello stesso Bagnaia, per inciso già domani Marc Marquez potrebbe avere più punti di quelli conquistati in tutto il Mondiale scorso da Martin e quindi possiamo facilmente intuire quali potrebbero essere le proporzioni finali del punteggio per il numero 93, considerando che ci attendono ancora altri sei Gran Premi dopo Misano Adriatico. Meglio non fare troppi calcoli, non servono nemmeno in questa stagione…

