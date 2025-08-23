Classifica MotoGp 2025: il Mondiale piloti in vista del Gp Ungheria al Balaton Park, c'è un abisso di vantaggio per Marc Marquez.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ A +152 PUNTI

Marc Marquez domina sempre di più nella classifica MotoGp 2025. Rischiamo di essere ripetitivi, ma d’altronde oltre ai continui successi dello spagnolo, che pochi minuti fa ha vinto la Sprint del Gran Premio d’Ungheria 2025 al Balaton Park, da qualche gara a questa parte si aggiunge anche la crisi degli unici due inseguitori che avevano qualche speranza di tenere vivo l’interesse nel Mondiale Piloti, che invece ormai ha un solo e indiscutibile dominatore.

CLASSIFICA MOTOGP 2025/ Mondiale piloti: Marc Marquez infinito, ora +142 su Alex! (Gp Austria, 17 agosto)

Alex Marquez infatti è stato ottavo e perde altre dieci lunghezze, scivolando a 152 punti di ritardo dal fratello, mentre Francesco Bagnaia non ha raccolto nemmeno un punticino e il suo ritardo ha superato le 200 lunghezze. Sul podio di giornata sono saliti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, i piloti italiani continuano ad essere buonissimi protagonisti ma a distanza siderali dal monarca assoluto di questa stagione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Classifica MotoGp 2025/ Mondiale Piloti: Marc Marquez vola sempre di più! GP Repubblica Ceca 2025 Brno

MONDIALE ORMAI DECISO

La classifica MotoGp 2025 ci fa compagnia per il secondo weekend consecutivo: sabato 23 agosto infatti sarà già tempo della Sprint per il nuovissimo Gp Ungheria, sul tracciato del Balaton Park che i piloti hanno già testato trovandolo particolarmente stretto ma anche interessante.

Intanto nella classifica MotoGp 2025 dobbiamo dire che il Mondiale è già deciso, salvo cataclismi: in Austria, dove non aveva mai vinto in carriera, Marc Marquez ha raccolto la seconda doppietta consecutiva e la nona in stagione, e si è portato a +142 su Alex Marquez, condizionato dal long lap penalty ma poi incapace di trovare una rimonta importante.

Classifica MotoGp 2025/ Mondiale Piloti: nessuno ferma Marc Marquez! GP Germania 2025 Sachsenring, 13 luglio

Il distacco è enorme: basti pensare che Marc Marquez potrebbe non gareggiare o fare zero punti nei prossimi quattro appuntamenti e nonostante questo Alex, vincendo sempre, lo sorpasserebbe per appena 6 lunghezze. Insomma: la classifica MotoGp 2025 parla chiaro, Marquez si avvia verso il settimo titolo nella classe regina.

Quel che resta di interessante, oltre a scoprire con quanti punti chiuderà visto il clamoroso dominio, è la situazione nelle posizioni di rincalzo, con un Marco Bezzecchi rampante che può strappare il terzo posto a un Pecco Bagnaia sempre più sfiduciato.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: UN NUOVO TRACCIATO

Con la classifica MotoGp 2025 ci lanciamo verso la grande novità del Gp Ungheria, davvero non sappiamo cosa aspettarci al Balaton Park ma intanto è davvero interessante curiosare nei dati recenti del Motomondiale. Nelle ultime sei gare Marc Marquez come detto ha fatto il pieno: 222 punti, tutti quelli disponibili. A parte lui, ad avere il migliore rendimento sono stati Marco Bezzecchi e Pedro Acosta: parliamo di due piloti che non sono in sella a una Ducati ma, rispettivamente, ad Aprilia e KTM e che dopo un avvio di stagione poco convincente hanno saputo ritrovarsi in pieno, e ora sono super competitivi. Cosa ci dice questo?

Che la Ducati non è più la moto dominante e in grado di vincere sempre in termini assoluti, ma ha un valore aggiunto in Marc Marquez che la fa rendere al massimo. Inoltre, e qui ci spingiamo oltre le considerazioni sulla classifica MotoGp 2025, la vertiginosa crescita di Fermin Aldeguer con il Team Gresini ha fatto dire a Gigi Dall’Igna che sarà lui il pilota sul quale puntare. Situazione non semplice per Bagnaia che, al netto delle dichiarazioni polemiche, forse farebbe bene a considerare di lasciare la Ducati già nella prossima stagione perché la sua storia con Borgo Panigale sembra davvero giunta ai titoli di coda.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Marc Marquez (Ducati) 430

2 Alex Marquez (Ducati) 278

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 221

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) 181

5 Fabio Di Gannantonio (Ducati) 153

6 Franco Morbidelli (Ducati) 151

7 Pedro Acosta (KTM) 144

8 Fermin Aldeguer (Ducati) 126

9 Johann Zarco (Honda) 114

10 Fabio Quartararo (Yamaha) 103