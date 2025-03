CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ SI LANCIA VERSO IL GP USA

Si avvicina il Gp Usa e la classifica MotoGp 2025 è pronta a essere aggiornata: sabato 29 marzo ci sarà già l’appuntamento con la Sprint Race sul tracciato di Austin, Marc Marquez è pronto a lanciare un’altra fuga e, dopo aver fatto filotto (vittoria delle due Sprint e delle due gare fin qui disputate) considerando che in Texas ha vinto nelle prime sei edizioni (dal 2013 al 2019) e poi ancora nel 2021, nella sua “seconda vita” sulla Honda HRC, dopo l’infortunio che ha compromesso gli ultimi anni con la casa giapponese. Ora però Marquez è tornato il pilota dominante di un tempo, e si è anche seduto sulla moto migliore del paddock: la Ducati ufficiale, che ha vinto due titoli con Pecco Bagnaia e ha sfiorato il terzo, andato poi a Jorge Martin.

Il binomio ha dimostrato di essere perfetto, almeno per ora: nella classifica MotoGp 2025 l’unico a stare idealmente dietro al leader è il fratello, Alex Marquez, capace di essere competitivo con la Ducati Gresini ma anche con la forte sensazione che non ne abbia per cambiare le carte in tavola, anche se naturalmente in qualche singola gara potrà togliersi delle soddisfazioni. La corsa al Mondiale piloti è dunque già avviata verso la sua naturale conclusione? Calma e sangue freddo, perché il Gp Usa è solo la terza tappa del Motomondiale e tante cose potrebbero ancora accadere, per il momento comunque il quadro della situazione è assolutamente netto.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: LO SCENARIO CAMBIA?

Cambierà lo scenario che riguarda la classifica MotoGp 2025? Potrebbe essere: l’osservato speciale è naturalmente Pecco Bagnaia, che non ha mai fatto meglio della terza posizione e in Argentina è stato scavalcato anche da Franco Morbidelli (in crescita), ha lamentato qualche problema di troppo sulla sua Ducati e, dopo Termas de Rio Hondo, ha fatto sapere che potrebbe passare alla GP24 non avendo trovato il giusto feeling con la 25 che invece sta facendo volare Marc Marquez. Questo potrebbe essere un fattore, oltre al fatto che, pian piano, Bagnaia sembra quantomeno poter arrivare a operare il sorpasso su Alex Marquez: in questo modo potrebbe mettere pressione a Marc, che al momento sta facendo un campionato diverso.

Sembra di rivedere il Marquez della Honda HRC, quello che lasciava solo le briciole agli avversari che tra l’altro erano di un certo peso specifico; noi nella classifica MotoGp 2025 aspettiamo sempre il ritorno di Jorge Martin, che sarebbe il campione del mondo in carica ma che ora dovrà valutare davvero le tappe del rientro, il Mondiale presumibilmente è andato e forzare non è la scelta giusta, come saggiamente gli ha ricordato lo stesso Marc Marquez parlando della sua esperienza personale. Gli altri nella classifica MotoGp 2025? Pedro Acosta è partito a rilento ma ha il passo per il salto di qualità con la KTM ufficiale, Ai Ogura ha impressionato per l’immediato adattamento alla classe regina ma in Argentina ha subito una squalifica che lo ha lasciato all’ottavo posto, comunque ottimo.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Marc Marquez (Ducati) 74

2 Alex Marquez (Ducati) 58

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 43

4 Franco Morbidelli (Ducati) 37

5 Johann Zarco (Honda) 25

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 22

7 Brad Binder (KTM) 19

8 Ai Ogura (Aprilia) 17

9 Marco Bezzecchi (Aprilia) 14

10 Pedro Acosta (KTM) 13

11 Joan Mir (Honda) 10

11 Luca Marini (Honda) 10

13 Jack Miller (Yamaha) 8

14 Enea Bastianini (KTM) 7

15 Fabio Quartararo (Aprilia) 6

16 Alex Rins (Yamaha) 5

17 Maverick Viñales (KTM) 4

18 Fermin Aldeguer (Ducati) 3

19 Miguel Oliveira (Yamaha) 2

20 Raul Fernandez (Aprilia) 1