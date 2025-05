CLASSIFICA MOTOGP 2025: L’ALLUNGO DI MARC MARQUEZ

La classifica MotoGp 2025 ci accompagna verso il GP Gran Bretagna che si disputa a Silverstone con un primato decisamente più saldo per Marc Marquez dopo l’evento di Le Mans di due settimane fa. Anzi, in Francia ci eravamo arrivati con Alex Marquez al comando grazie alla caduta del numero 93 a Jerez, però il maggiore dei due fratelli Marquez prima ha operato il sorpasso vincendo la Sprint al sabato e poi ha piazzato un netto allungo con il secondo posto della domenica a fronte del primo “zero” per Alex – e anche per Francesco Bagnaia. Di fatto dunque è stato il weekend quasi perfetto per Marc Marquez, ora in testa con 171 punti nella classifica del Mondiale Piloti 2025 di MotoGp.

Le lunghezze di vantaggio sono 22 nei confronti di Alex Marquez, che era salito a quota 149 punti nella classifica MotoGp 2025 con il sesto secondo posto su sei Sprint, ma poi è stato costretto a fermarsi lì. Adesso dunque il fratello minore deve provare a ricucire, compito evidentemente non facile se si pensa che Marc Marquez ha vinto tutte le Sprint e alla domenica, nonostante un paio di passi falsi, ha comunque raccolto tre vittorie più un secondo posto. Alex deve provare a rispondere con la regolarità, ma proprio per questo è per lui molto pesante lo “zero” della domenica a Le Mans.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: FRANCESCO BAGNAIA E GLI ALTRI ITALIANI

Alle spalle della famiglia Marquez ci sono ben tre italiani nella classifica MotoGp 2025, ma in verità per i nostri piloti le soddisfazioni sono state davvero scarse in Francia, in particolare per Francesco Bagnaia. Per Pecco la trasferta transalpina è stata un completo disastro, con zero punti all’attivo fra il sabato e la domenica, restando fermo a quota 120 punti, che vuol dire un ritardo di 29 lunghezze da Alex e soprattutto di ben 51 da Marc Marquez. Sarebbe importante invertire la tendenza già oggi, sabato 24 maggio: è vero che nelle Sprint ci sono meno punti, ma è altrettanto vero che nelle gare brevi finora Bagnaia è sempre arrivato dietro ad entrambi i fratelli e questo pesa parecchio.

Poche gioie a Le Mans anche per Franco Morbidelli e per Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto e quinto nella classifica MotoGp 2025. Per Morbidelli di fatto è stato un digiuno, con il quindicesimo posto nel Gran Premio che ha portato appena un punto al romano-brasiliano, per salire a quota 85; un pochino meglio Di Giannantonio, settimo al sabato e ottavo alla domenica, che adesso ha 74 punti e si è avvicinato a Morbidelli, ma d’altro canto vede molto più vicino Johann Zarco, che con la clamorosa vittoria casalinga è salito a 72 punti e ha pure scavalcato Fabio Quartararo come migliore pilota francese.

