Classifica MotoGp 2025: il Mondiale piloti verso il Gp Austria che si disputa sul circuito del Red Bull Ring, Marc Marquez continua a dominare.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ IRRAGGIUNGIBILE

La classifica MotoGp 2025 parla sempre più a favore di Marc Marquez: sabato 16 agosto si torna a gareggiare dopo la tradizionale sosta estiva e l’appuntamento è quello del Gp Austria che per il decimo anno consecutivo viene corso sul Red Bull Ring, ma ormai la corsa al titolo Mondiale è sostanzialmente chiusa.

Classifica MotoGp 2025/ Mondiale Piloti: Marc Marquez vola sempre di più! GP Repubblica Ceca 2025 Brno

Marc Marquez ha fatto il vuoto intorno a sé, e non è una novità: la prima parte della stagione si è conclusa con la quinta doppietta consecutiva dello spagnolo, ottenuta in Repubblica Ceca, e un nuovo allungo su una concorrenza che, per quanto bene possa fare, resta sotto il livello del campionissimo della Ducati ufficiale.

Classifica MotoGp 2025/ Mondiale Piloti: nessuno ferma Marc Marquez! GP Germania 2025 Sachsenring, 13 luglio

Anche Alex Marquez sembra averlo capito, anche se per lui forse bisognerebbe citare l’infortunio che lo ha limitato nelle ultime uscite; Pecco Bagnaia tra alti e bassi non ha mai raggiunto il livello del suo compagno di scuderia, alcuni piloti (su tutti Marco Bezzecchi) sono in forte crescita ma ormai è troppo tardi.

A meno di qualche evento fuori dall’ordinario i 120 punti di vantaggio di Marc Marquez nella classifica MotoGp 2025 sono davvero troppi per essere assorbiti, questo chiaramente non significa che il Gp Austria sarà meno appassionante perché sul Red Bull Ring gli ordini gerarchici potrebbero comunque essere stravolti.

Classifica MotoGp 2025/ Mondiale Piloti: Marc Marquez vola a +68 su Alex! (GP Olanda 2025 Assen, 29 giugno)

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MOVIMENTI DIETRO IL LEADER

Vediamola allora questa classifica MotoGp 2025, ma parlando dei movimenti che si verificano alle spalle di Marc Marquez arrivando al Gp Austria: Pecco Bagnaia vorrebbe provare a strappare il secondo posto ad Alex Marquez e il calo dello spagnolo fornisce una possibilità al piemontese, che infatti ha 48 punti di ritardo e può sperare ma, allo stesso tempo, vede irrompere a 57 lunghezze un Bezzecchi che ha trovato il giusto stato di forma e sta godendo di un’Aprilia in spolvero, che gli ha permesso di vincere la prima gara in MotoGp e di accaparrarsi la quarta posizione a scapito di altri due italiani su Ducati.

Parliamo naturalmente di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, separati da 3 punti e con la sensazione di poter fare di più; da dietro infatti nella classifica MotoGp 2025 abbiamo un Pedro Acosta tornato su buoni livelli con la KTM e poi forse bisognerebbe citare anche Fabio Quartararo, che ha una moto (Yamaha) meno competitiva di altre ma riesce ad aggiungere del suo, e senza qualche episodio sfortunato forse sarebbe più in alto e in odore, se non già dentro, la Top 5. Questo dunque il quadro per la classifica MotoGp 2025 verso il Gp Austria, ma come più volte ripetuto davanti a tutti c’è Marc Marquez, pronto a riscrivere qualche altro record.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Marc Marquez (Ducati) 381

2 Alex Marquez (Ducati) 261

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 213

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) 156

5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 142

6 Franco Morbidelli (Ducati) 139

7 Pedro Acosta (KTM) 124

8 Johann Zarco (Honda) 109

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 102

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 97

11 Maverick Viñales (KTM) 69

12 Brad Binder (KTM) 68

13 Raul Fernandez (Aprilia) 66

14 Jack Miller (Yamaha) 52

15 Luca Marini (Honda) 52

16 Ai Ogura (Aprilia) 51

17 Enea Bastianini (KTM) 49

18 Alex Rins (Yamaha) 42

19 Joan Mir (Honda) 32

20 Takaaki Nakagami (Honda) 10

21 Jorge Martin (Aprilia) 9

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 8

23 Pol Espargaró 8

24 Augusto Fernandez (Yamaha) 6

25 Miguel Oliveira (Yamaha) 6

26 Somkiat Chantra (Honda) 1