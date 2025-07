CLASSIFICA MOTOGP 2025: L’ALLUNGO DI MARC MARQUEZ

La classifica MotoGp 2025 è sempre più monotematica: possiamo definitivamente parlare di fuga solitaria da parte di Marc Marquez verso il GP Germania 2025 che ci fa compagnia in questi giorni al Sachsenring. Il fratello Alex Marquez gli restava in scia con la splendida costanza di rendimento, ma è bastata la caduta ad Assen con annesso 25-0 in favore di Marc per scavare un margine adesso davvero enorme.

Subito allora i numeri del Mondiale Piloti, che sono quelli su cui dobbiamo basare i ragionamenti per la classifica MotoGp 2025. Dopo Assen Marc Marquez ha 307 punti contro i 239 punti del fratello Alex Marquez, sono 68 lunghezze di distanza che però salvo imprevisti sono destinati ad aumentare ancora in Germania, a causa delle conseguenze fisiche della caduta per il minore dei Marquez.

In particolare è impressionante il rendimento di Marc Marquez nelle Sprint, con nove vittorie e un secondo posto su dieci gare brevi del sabato finora disputate, cioè 117 punti sui 120 finora assegnati. Alla domenica c’è stato qualche imprevisto in più, ma parliamo pur sempre di sei vittorie, un secondo e un terzo posto, più un dodicesimo e un ritiro che sono state le uniche macchie stagionali finora per il numero 93.

Alex Marquez stava facendo il massimo possibile: era stato l’unico a battere Marc in una Sprint a Silverstone e alla domenica vantava la vittoria di Jerez più ben cinque secondi posti, ma il ritiro di Assen (il secondo dopo quello di Le Mans) rischia di pesare come un macigno sui sogni nella classifica MotoGp 2025, anche per gli strascichi sul fisico del pilota del team Gresini.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: QUATTRO ITALIANI NEI PRIMI SEI

Se si potesse escludere la famiglia Marquez, la classifica MotoGp 2025 sarebbe a dir poco splendida per i colori italiani. Infatti, alle spalle di Marc e Alex, dal terzo al sesto posto ci sono ben quattro piloti italiani uno in fila all’altro, anche se con stati d’animo differenti fra loro. Non può infatti di certo bastare il terzo posto a quota 181 punti per far sorridere Francesco Bagnaia, in una stagione nella quale finora ha sempre preso paga dal compagno di squadra Marc Marquez e in verità raramente è riuscito a stare davanti anche solo ad Alex, che pure guida una Ducati di un team satellite.

Vicinissimi fra loro sono Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto con 139 punti e quinto a quota 136: entrambi molto costanti ma con pochi acuti recenti, negli ultimi sei Gran Premi l’unico podio è stato il terzo posto al Mugello per Di Giannantonio. Di conseguenza possiamo dire che il più in forma è Marco Bezzecchi, bravissimo a cogliere ogni occasione possibile con la sua Aprilia: la vittoria a Silverstone e il secondo posto ad Assen lo hanno portato al sesto posto con 121 punti dopo una prima parte di stagione decisamente complicata.

