Classifica MotoGp 2025, il Mondiale Piloti verso il GP Italia al Mugello: Marc Marquez primo, lo insegue il fratello Alex (21-22 giugno)

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARC MARQUEZ DOMINATORE

Il discorso rischia di diventare ripetitivo ma d’altronde il leitmotiv della stagione finora è stato uno solo per la classifica MotoGp 2025: il dominio di Marc Marquez, con il fratello Alex che è l’unico che sta provando a tenere viva la battaglia per il Mondiale Piloti, ormai affare di famiglia.

Arriviamo al Mugello per il Gran Premio d’Italia 2025 ma con la ragionevole certezza che il titolo iridato dovrebbe andare in Spagna, pur se evidentemente non all’attuale detentore Jorge Martin. Cominciamo dai numeri: Marc Marquez infatti ha già raccolto la bellezza di 233 punti nonostante un paio di cadute.

Proprio gli esiti delle domeniche di Austin e Jerez hanno consentito almeno al fratello Alex Marquez di restare in scia a quota 201 punti, pur con una sola vittoria più un successo nelle sprint, a fronte di quattro vittorie alla domenica – l’ultima due settimane fa in Aragona – e addirittura sette successi al sabato per Marc.

Il grande escluso da questo ragionamento è Francesco Bagnaia: infatti Pecco è comunque terzo con 140 punti, ma nemmeno a metà stagione rischia di essere già troppo lontano, anche perché a parità di moto il piemontese non può nemmeno sperare in un ribaltone causato da aspetti tecnici, dato che il binomio Ducati ufficiale-Marc Marquez si sta esaltando.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Apriamo una parentesi per parlare anche del Mondiale Costruttori, che in verità non è così prestigioso per la classifica MotoGp 2025, ma è comunque l’indicatore migliore del totale dominio della Ducati sulla classe regina del Motomondiale. Infatti la Casa di Borgo Panigale ha già raccolto 282 punti grazie al miglior piazzamento di un suo centauro in ogni singola gara: d’altronde a livello di piloti monopolizza le prime cinque posizioni, per cui il dominio fra i Costruttori non è altro che la logica conseguenza del dominio della Ducati nella classifica MotoGp 2025.

Per capirci, al secondo posto troviamo una Honda in leggera ripresa soprattutto grazie alla vittoria di Johann Zarco in Francia, ma con 119 punti, cioè molto meno della metà rispetto alla Ducati. Segue a quota 106 punti la Ktm, che precede di un soffio l’Aprilia, a quota 103 punti grazie soprattutto alla vittoria di Marco Bezzecchi a Silverstone, infine ha 89 punti la Yamaha, nonostante le pole position di Fabio Quartararo, che però non portano punti iridati…

