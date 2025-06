Classifica MotoGp 2025, il Mondiale Piloti verso il GP Olanda 2025 Assen con Marc Marquez sempre più dominante (sabato 28 e domenica 29 giugno)

CLASSIFICA MOTOGP 2025: MARQUEZ DOMINANTI, MARC A +43

La classifica MotoGp 2025 non ci ha regalato sorprese nemmeno oggi: la sprint del GP Olanda ad Assen ha visto la vittoria di Marc Marquez davanti al fratello Alex Marquez, di conseguenza adesso nel Mondiale Piloti il leader ha 282 punti mentre il fratello minore sale a quota 239 punti, con 43 lunghezze di ritardo per provare a tenere vivo il sogno iridato, anche se per Marc è decisamente più concreto.

Per tutti gli altri potremmo già parlare a giugno di game over nella classifica MotoGp 2025: ad esempio per Francesco Bagnaia ci sono 117 punti di ritardo, molti dei quali maturati proprio al sabato, quando Pecco non riesce mai a dare fastidio ai due Marquez. Oggi sorridono fra gli italiani soprattutto Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, a punti anche Franco Morbidelli, ma i primi due fanno uno sport a parte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MARC MARQUEZ IN FUGA SOLITARIA

Marc Marquez in fuga solitaria, il fratello Alex che prova almeno a reggere il passo e il resto del gruppo che non vede nemmeno più il fuggitivo: la metafora con il ciclismo (sempre due ruote sono…) è perfetta in un Paese che ha il culto della bicicletta per la classifica MotoGp 2025 in vista dello storico Gran Premio d’Olanda che si disputa in questi giorni naturalmente ad Assen.

Il pilota numero 93 della Ducati ha 270 punti, che sono un’enormità se si considera che alla domenica non sempre è andato tutto liscio per Marc Marquez, che altrimenti avrebbe di fatto già chiuso i giochi quando non siamo ancora nemmeno alla metà del calendario stagionale del Mondiale 2025 della classe MotoGp.

La concorrenza nella classifica MotoGp 2025 è di fatto ormai rappresentata solamente dal fratello Alex Marquez, che a quota 230 punti ha 40 lunghezze di ritardo dal ben più blasonato fratello, quindi tutto sommato appena poco più dei 37 punti che sono in palio ad ogni Gran Premio fra la Sprint del sabato (12) e il Gran Premio della domenica (25).

Quindi i numeri parlerebbero di una situazione tutto sommato aperta: il punto è che Alex ha una Ducati satellite, per cui difficilmente potrà avere circostanze in cui provare a sfruttare una superiorità tecnica rispetto alla Ducati ufficiale, ed inoltre dovrebbe fare un salto di qualità anche di personalità per provare a sfidare il fratello maggiore, che vince anche da quel punto di vista.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: IL RESTO DEL MONDO

Ormai di fatto dobbiamo parlare di “resto del mondo” nella classifica MotoGp 2025 cominciando già da Francesco Bagnaia, perché Pecco ha 160 punti, che significano un ritardo di 110 lunghezze dal leader e d’altronde anche 70 da Alex Marquez, che forse sono il dato più eloquente per descrivere la sofferenza di Bagnaia in questa prima parte di stagione nella quale non ha mai retto il passo dei due fratelli spagnoli in un Mondiale che in realtà dal terzo posto in giù sarebbe molto “italiano” nelle posizioni d’onore, con tanti nostri centauri che stanno facendo bella figura.

Il quarto posto di Franco Morbidelli con 128 punti, il quinto di Fabio Di Giannantonio a quota 120 e anche il settimo con 94 punti per Marco Bezzecchi, migliore pilota per l’Aprilia, sono tutti elementi di soddisfazione per il nostro movimento motociclistico nella classifica MotoGp 2025, anche se evidentemente non parliamo della lotta per il titolo. C’è poi ovviamente la grande soddisfazione per la Ducati, che continua a monopolizzare tutte le prime cinque posizioni nella classifica MotoGp 2025 del Mondiale Piloti…

