CLASSIFICA MOTOGP 2025: SORPRESE E DELUSIONI

Guardando la classifica MotoGp 2025, al netto dei primi tre che si giocano il Mondiale piloti, possiamo sicuramente parlare di sorprese e delusioni: della prima categoria fa parte Ai Ogura, ultimo campione di Moto2 che ha iniziato alla grande nella classe regina, in sella all’Aprilia Trackhouse Racing il giapponese ha ottenuto grandi risultati in Thailandia (quinto nella Sprint e quarto in gara), poi purtroppo ha perso terreno a causa della squalifica rimediata in Argentina ma si è ripresentato bene in Texas, con doppio nono posto e primo pilota non Ducati presente nella classifica MotoGp 2025, con il sesto posto.

Tra le delusioni invece ci sono i KTM: chiamata al salto di qualità, la casa austriaca è attardata con Brad Binder attualmente miglior pilota a quota 19 punti, delude certamente Pedro Acosta che però paga anche tanta sfortuna, quando è riuscito a concludere le gare lo spagnolo ha sempre dimostrato di potersela giocare con le Ducati VR46 e Gresini ma è chiaro che da un pilota in straordinaria ascesa, e subito velocissimo nella sua stagione da rookie, ci saremmo aspettati di più. Da valutare invece Fabio Quartararo: lui è sempre bravissimo e fa anche oltre le possibilità di una Yamaha che pecca tantissimo in velocità e motore. (agg. di Claudio Franceschini)

SI VA IN QATAR!

Quarto appuntamento con la classifica MotoGp 2025, sabato 12 aprile si torna in Asia con il Gp Qatar che, una volta apripista della stagione, stavolta arriva a farci compagnia con una situazione che si sta già definendo, più o meno almeno, intanto come prima notizia in vista di Lusail possiamo dire che dovrebbe esserci il ritorno di Jorge Martin, che dunque dopo i test e il brutto infortunio potrà fare il suo esordio ufficiale al volante dell’Aprilia, che lo ha scelto prima ancora che diventasse campione del mondo. Per Martin la classifica MotoGp 2025 sarà una rincorsa poco votata al titolo, visto che ormai la strada persa è troppa; potrà però rappresentare un bel test in vista di quello che verrà.

A giocarsi il Mondiale piloti in questo momento sono in tre: Marc Marquez ha rischiato di fare filotto anche ad Austin, ma l’eccesso di sicurezza per un vantaggio enorme anche nella gara lunga ha portato a un errore ingenuo che ha ridisegnato la classifica MotoGp 2025. Al comando c’è Alex Marquez per un solo punto, e lo spagnolo del Team Gresini non ha ancora vinto quest’anno: questo ci dice, e lo ha imparato molto bene Pecco Bagnaia nell’ultima stagione, che gli zero possono contare molto più di tante vittorie, anche se naturalmente la caduta di Marquez ha cambiato lo scenario attuale e non certo i rapporti di forza all’interno della classifica MotoGp 2025.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: TUTTO APERTISSIMO

A proposito di questo, nella classifica MotoGp 2025 Pecco Bagnaia, che era sempre arrivato terzo e lontano dai fratelli Marquez, adesso si trova a soli 12 punti da Alex: anche in questo caso bisogna osservare come la regolarità e il fatto di saper gestire contano parecchio, non è una critica a Marc Marquez ma un dato di fatto. Il pilota della Ducati ufficiale avrà già la grande occasione di rifarsi nel Gp Qatar, la caduta in Texas non ha cambiato le carte in tavola perché Marc Marquez rimane per il momento superiore a tutta la concorrenza, ed è pronto nuovamente a dimostrarlo anche se adesso è Alex che sta vivendo un sogno.

Bagnaia si è rimesso lì e ci crede ma è in pista che deve dimostrare di poter battere la concorrenza iberica – a cominciare da quella interna – sicuramente poi nella classifica MotoGp 2025 possiamo notare ancora una volta il dominio della Ducati, che occupa le prime cinque posizioni, ma anche la bella stagione del rookie Ai Ogura, per non parlare di un ritrovato Franco Morbidelli e di un Fabio Di Giannantonio che si sta mostrando davvero molto solido. Di riffa o di raffa sta provando a risalire la corrente anche Marco Bezzecchi, per il momento principale alfiere dell’Aprilia in assenza di Martin, ma la classifica MotoGp 2025 per quanto riguarda la corsa al titolo Mondiale riguarda solo tre piloti.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1 Alex Marquez (Ducati) 87

2 Marc Marquez (Ducati) 86

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 75

4 Franco Morbidelli (Ducati) 55

5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 44

6 Ai Ogura (Aprilia) 24

6 Johann Zarco (Honda) 25

8 Marco Bezzecchi (Aprilia) 24

9 Luca Marini (Honda) 20

10 Jack Miller (Yamaha) 19

10 Brad Binder (KTM) 19

12 Enea Bastianini (KTM) 16

12 Pedro Acosta (KTM) 16

12 Fabio Quartararo (Yamaha) 16

15 Joan Mir (Honda) 10

15 Alex Rins (Yamaha) 10

17 Maverick Viñales (KTM) 6

18 Raul Fernandez (Aprilia) 5

19 Fermin Aldeguer (Ducati) 3

19 Augusto Fernandez (Yamaha) 3

21 Miguel Oliveira (Yamaha) 2

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 1