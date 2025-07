Classifica MotoGp 2025, il Mondiale Piloti verso il GP Repubblica Ceca 2025 Brno con il dominio sempre più netto di Marc Marquez (19-20 luglio)

CLASSIFICA MOTOGP 2025: IL MONOLOGO DI MARC MARQUEZ

Ammettiamo che è sempre più difficile trovare spunti degni di nota nella classifica MotoGp 2025, che di certo è chiarissima quando si parla di identificare il pilota più forte: la fuga solitaria da parte di Marc Marquez si è ulteriormente rafforzata settimana scorsa al Sachsenring e adesso siamo curiosi di scoprire che cosa succederà nell’atteso ritorno di Brno e quindi verso il GP Repubblica Ceca 2025.

Sta diventando difficile considerare in lotta anche il primo inseguitore, cioè il fratello Alex Marquez, che tra la caduta ad Assen e la brutta sprint in Germania ha visto lievitare il vantaggio di Marc, che adesso appare superiore da tutti i punti di vista – in primis naturalmente talento del pilota e valore della moto ufficiale – per pensare a un ribaltone in famiglia.

I numeri del Mondiale Piloti esattamente a metà strada (disputati 11 Gran Premi su un totale di 22) sembrano già una sentenza per la classifica MotoGp 2025. Infatti adesso Marc Marquez ha 344 punti contro i 261 punti del fratello Alex Marquez, sono 83 lunghezze di distanza che significano ormai oltre due interi Gran Premi, di fatto solo qualche imprevisto potrebbe riaprire i giochi.

Volendo andare avanti con le statistiche che illustrano questa superiorità, Marc Marquez nelle Sprint vanta addirittura dieci vittorie e un secondo posto su undici gare brevi finora disputate, alla domenica invece il bottino è di sette vittorie, un secondo e un terzo posto, più un dodicesimo e un ritiro che avevano consentito fino a qualche settimana fa ad Alex Marquez di sognare in grande.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: IL RESTO DEL MONDO

Nonostante il weekend al Sachsenring sia stato difficile per molti di loro, la classifica MotoGp 2025 continua a indicarci quattro italiani alle spalle di Marc e Alex, quindi dal terzo al sesto posto. Anche in questo caso, niente di nuovo sotto il sole, in particolare per Francesco Bagnaia, che con 197 punti è saldamente terzo, consolazione però decisamente modesta per il piemontese, che anche in Germania ha vissuto inasprino flop, solo parzialmente riscattata dal terzo posto della domenica, comunque dietro ai due grandi rivali.

Naturalmente le noti più dolenti sono state per Franco Morbidelli, che si è fatto male ed è quindi rimasto a secco in entrambe le gare per la classifica MotoGp 2025, la domenica tuttavia è stata nera anche per Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, che dopo ottimi risultati nella sprint del sabato non hanno visto il traguardo nella gara lunga. Stesso destino d’altronde anche per Johann Zarco e Pedro Acosta, dei primi otto nel Mondiale quindi solamente i due Marquez e Bagnaia hanno visto il traguardo al Sachsenring.

