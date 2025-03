CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 DOPO GP THAILANDA 2025

Il nuovo Mondiale di MotoGp è cominciato e nel weekend del Gp Thailandia 2025 abbiamo assistito al dominio dei fratelli Marquez anche nella classifica MotoGp 2025 post gara. In particolare, per Marquez è stato un fine settimana da incorniciare tra pole position, vittoria nella sprint e successo pure in gara. Replicato poi il podio della gara breve di ieri, visto che al terzo posto si è piazzato al terzo posto.

La gara, però, è stata particolare, perché all’ottavo giro Marc ha insolitamente chiuso il gas, permettendo al fratello di raggiungerlo e sorpassarlo. Nessun problema tecnico o errore, perché poi è emerso che questa scelta è stata legata alla gestione della regola riguardante la pressione della gomma anteriore, poi però a tre giri dalla fine Marc Marquez si è preso la vittoria, mentre Alex ha dovuto frenare i tentativi di rimonta di Bagnaia.

Il primo non ducatista, visto che Franco Morbidelli ha chiuso al quarto posto, è stato il debuttante Ai Ogura, che ha chiuso al quinto posto. Buono il sesto di Marco Bezzecchi, la cui rimonta conferma quanto l’Aprilia sia competitiva, mentre qualche segnale incoraggiante lo ha dato Johann Zarco con la sua Honda, complici anche i problemi di Acosta e Mir. A completare la top 10 le KTM di Binder e Bastianini, poi c’è Di Giannantonio con la sua Ducati. Gara da dimenticare invece per Quartararo, che ha chiuso al 15esimo posto dopo una partenza choc.

COME CAMBIA LA CLASSIFICA MOTOGP 2025 DOPO LA SPRINT

Per quanto riguarda i numeri della Classifica MotoGp 2025 dopo la gara di oggi, con i punti di ieri che si cumulano con quelli di oggi, i fratelli Marquez consolidano il loro vantaggio, con Marc primo con 37 punti, a seguire il fratello a 29. Sono 14 i punti di distacco dalla vetta per Pecco Bagnaia, alle cui spalle si piazza Franco Morbidelli, ma sorprende Ai Ogura, a un solo punto di svantaggio da Morbidelli e quinto davanti a Marco Bezzecchi e Brad Binder entrambi a 10 punti.

Uno in più di Johann Zarco, mentre Enea Bastianini è a quota 7 punti, uno in più di Fabio Di Giannantonio che completa la top 10 con i suoi 6 punti. Sono 5 per Jack Miller, quattro a testa per Luca Marini, Fabio Quartararo e Pedro Acosta. A completare la Classifica MotoGp 2025 Fermin Aldeguer con 3 punti, Miguel Oliveira a quota 2 e Joan Mir con un solo punto.

CLASSIFICA MOTOGP 2025 MOTOMONDIALE

1 MARQUEZ Marc 37

2 MARQUEZ Alex 29

3 BAGNAIA Francesco 23

4 MORBIDELLI Franco 18

5 OGURA Ai 17

6 BEZZECCHI Marco 10

7 BINDER Brad 10

8 ZARCO Johann 9

9 BASTIANINI Enea 7

10 DI GIANNANTONIO FABIO 6

11 MILLER JACK 5

12 MARINI Luca 4

13 QUARTARARO Fabio 4

6 ACOSTA Pedro 4

15 ALDEGUER Fermin 3

16 OLIVEIRA Miguel 2

17 MIR Joan 1