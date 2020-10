Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti 2020 verso il Gp Aragon: Quartararo 1°

La classifica MotoGp vive all’insegna dell’equilibrio e di un livellamento francamente verso il basso: al comando c’è Fabio Quartararo, ma i distacchi sono minimi nonostante oggi il Gran Premio di Aragona 2020 sul circuito del Motorland Aragon sia già il decimo sui 14 totali in calendario nello strano Mondiale 2020 della MotoGp. Regna l’incertezza, senza Marc Marquez tanti hanno saputo ritagliarsi uno spiraglio di gloria come dimostrano i ben quattro nuovi vincitori nella classe regina (sette in totale i piloti che hanno vinto almeno una gara), ma nessuno ha trovato la continuità ed è davvero difficile fare previsioni. Meglio allora descrivere la realtà dei numeri: al comando della classifica Piloti della MotoGp abbiamo come già accennato Fabio Quartararo, anche se con “soli” 115 punti, che in nove Gran Premi sembrano francamente pochissimi per essere in prima posizione. Questa stagione tuttavia ci dice che, spartendosi in tanti gloria e soddisfazioni, Quartararo con tanti alti e bassi – tre vittorie compresa l’ultima a Barcellona ma anche tanti risultati deludenti nel mezzo – è comunque al comando davanti a Joan Mir a quota 105 punti, che a differenza del francese non ha ancora mai vinto ma è il più costante di tutti nel rendimento e di conseguenza sta facendo sognare la Suzuki di lottare per un titolo iridato che alla Casa giapponese manca da Kenny Roberts jr. Pure lui però a Le Mans ha rallentato, il Gp Francia di settimana scorsa non si può certo dire che abbia chiarito le idee, anzi…

CLASSIFICA MOTOGP: LA LOTTA PER IL PRIMATO

Nella classifica MotoGp ci sono tanti altri piloti che possono ancora sognare in grande, con almeno quattro piloti senza dubbio in corsa a pieno titolo per il Mondiale. Pienamente in corsa è ad esempio Andrea Dovizioso, che con il quarto posto francese è stato il migliore tra i big ed è salito a quota 97 punti, anche se a sua volta con qualche rimpianto, dal momento che la vittoria del compagno di squadra Danilo Petrucci fa pensare che avrebbe potuto fare di più. Dovizioso ha comunque scavalcato Maverick Vinales, il pilota spagnolo ufficiale Yamaha con i suoi 96 punti è comunque l’ultimo dei quattro che sicuramente lotteranno per il titolo. Per Andrea Dovizioso servirebbe un cambio di passo del binomio con la Ducati, che sembra invece assai lontana dal rendimento delle stagioni più recenti. Per dare un’idea dell’equilibrio che regna nella classifica MotoGp potremmo annotare che i primi dieci piloti sono racchiusi nello spazio di 51 punti, anche se quel “buco” di 15 lunghezze fra Vinales e Takaaki Nakagami fa pensare che dal giapponese in giù sarà difficile cullare sogni di gloria, fosse anche solo perché diventano tanti gli avversari da scavalcare…

CLASSIFICA MOTOGP: MONDIALE PILOTI

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 115

2. Joan Mir (Suzuki) 105

3. Andrea Dovizioso (Ducati) 97

4. Maverick Vinales (Yamaha) 96

5. Takaaki Nakagami (Honda) 81

6. Franco Morbidelli (Yamaha) 77

7. Jack Miller (Ducati) 75

8. Pol Espargaro (KTM) 73

9. Miguel Oliveira (KTM) 69

10. Danilo Petrucci (Ducati) 64

11. Brad Binder (KTM) 62

12. Alex Rins (Suzuki) 60

13. Valentino Rossi (Yamaha) 58

14. Alex Marquez (Honda) 47

14. Johann Zarco (Ducati) 47

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 42

17. Aleix Espargaro (Aprilia) 24

18. Iker Lecuona (KTM) 18

19. Cal Crutchlow (Honda) 13

20. Bradley Smith (Aprilia) 11

21. Stefan Bradl (Honda) 8

22. Tito Rabat (Ducati) 8

23. Michele Pirro (Ducati) 4



