Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp d’Austria 2019 a Zeltweg

Dopo il Gp della Repubblica ceca e pure la giornata di test in season a Brno, il motomondiale torna protagonista a Zeltweg: andiamo quindi subito a vedere che sta accadendo nella classifica della Motogp alla vigilia del Gp d’Austria, prova del calendario iridato che potrebbe regalarci non poche sorprese. In tal senso ricordiamo bene che per tradizione infatti nel tracciato di Spielberg gli italiani hanno sempre fatto molto bene: di certo la Ducati proverà a sfruttare tale fattore per ricucire il suo strappo nella classifica della Motogp del mondiale piloti sull’attuale leader indiscusso, Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda infatti si è involato verso l’ennesimo trionfo iridato e se il pilota di Cervera per prudenza non vuole dare nulla per certo, è indubbio che in vetta il suo vantaggio è considerevole. La classifica della Motogp dopo pure il suo trionfo in Repubblica ceca, vede infatti Marquez ancora in vetta e pure con 210 punti e un vantaggio di 63 lunghezze sul primo rivale, per l’appunto il ducatista Andrea Dovizioso, che si contende il podio con il compagno di squadra Danilo Petrucci, a quota 129 punti.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL PODIO

Se poi in vetta alla classifica della Motogp per il mondiale piloti alla vigilia del Gp d’Austria 2019 i distacchi sono ben netti, non è lo stesso alle spalle del podio, dove è lotta vera per il miglior piazzamento a fine stagione. Ecco che proprio alla quarta piazza troviamo ora prima della gara di Zeltweg Alex Rins, che con 114 punti sogna il sorpasso su Petrucci, appena prima. Quinta e sesta pizza per le due Yamaha di Vinales e Rossi, distanti appena un punto e pronti a coprirsi di gloria in pista, pure in un momento complicato in casa del diapason. Chiudono poi la top ten della classifica della Motogp riservata al Mondiale piloti di fila Miller, Crutchlow, Quartararo e Pol Espargaro, con lo spagnolo a 61 punti. Sono da tenere d’occhio comunque Morbidelli, 12^ con 52 punti, Iannone fermo alla 15^ piazza con 21 punti e Bagnaia, che con la Ducati di fabbrica staziona alla 19^ posizione.

CLASSIFICA PILOTI

1 M Marquez 210

2 A Dovizioso 147

3 D Petrucci 129

4 A Rins 114

5 M Vinales 91

6 V Rossi 90

7 J Miller 86

8 C Crutchlow 78

9 F Quartararo 76

10 P Espargaro 61

11 T Nakagami 57

12 F Morbidelli 52

13 J Mir 39

14 A Espargaro 31

15 A Iannone 21

16 J Lorenzo 19

17 J Zarco 18

18 M Oliveira 18

19 F Bagnaia 15

20 T Rabat 14

21 S Bradl 13

22 M Pirro 9

23 S Guintoli 3

24 H Syahrin 3

25 K Abraham 3



