Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp d’Austria 2020 a Spielberg

Giunti alla vigilia della quinta prova del motomondiale, ovvero il Gran Premio d’Austria 2020, in programma in questa domenica dal tracciato di Spielberg, tocca ora controllare che sta succedendo nella classifica della Motogp riservata ai piloti. Dove tra l’altro pure solo sette giorni fa abbiamo assistito a nuovi colpi di scena, come l’ingresso tra i top del rookie Binder, vincitore a Brno, e dove anche dobbiamo ancora segnalare l’assenza di un nome di peso come è quello del campione del mondo in carica Marc Marquez, ancora out per i problemi al braccio registrati nei giorni scorsi. Ma andiamo con ordine e alla vigilia della partenza del Gran Premio d’Austria 2020 ricordiamo che resiste in vetta il pilota della Petronas Yamaha Fabio Quartararo il quale, pur avendo vinto le prime due gare e aver chiuso il Gp di Brno solo da settimo, resiste in vetta, forte di 59 punti. Alle sue spalle vediamo poi altre due Yamaha, per la precisione quella di Maverick Vinales (solo 14^ in Repubblica Ceca) con 42 punti e quella, sempre di fabbrica di Franco Morbidelli, che ha invece recuperato ampio terreno e ora vanta 31 punti nella classifica della Motogp.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL PODIO

Alle spalle del podio nella classifica della Motogp, vediamo poi che sono tanti i piloti che si collocano a breve distanza l0uno dall’altro: l’esito inedito del Gp della Repubblica Ceca della settimana scorsa ha infatti non poco scombinato le carte anche qui. Vediamo infatti scivolare al quarto posto (ma con 31 punti) Andrea Dovizioso, la prima Ducati in lista: quinto invece a sorpresa il rookie Brad Binder, autore di una prova eccezionale a Brno e dunque volato a quota 28 punti, gli stessi di Zarco, subito dietro. Al settimo posto della classifica della Motogp per il mondiale piloti troviamo poi Valentino Rossi, con 27 punti, gli stessi di Nakagami (prima Honda in lista). Chiudono la top ten al momento Miller e Rins, rispettivamente a quota 20 e 19 punti (ma il pilota Suzuki ha gli stessi punti di Pol Espargaro, subito sotto). Da segnalare che ore nella classifica della Motogp per il mondiale piloti rimane solo 15^ la Ducati ufficiale di Danilo Petrucci: senza punti invece Bradl (che ha preso il posto di Marc Marquez in Honda in via temporanea) e Lecuona.

CLASSIFICA MOTOGP: IL MONDIALE PILOTI

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 59

2. Maverick Vinales (Yamaha) 42

3. Franco Morbidelli (Yamaha) 31

4. Andrea Dovizioso (Ducati) 31

5. Brad Binder (KTM) 28

7. Valentino Rossi (Yamaha) 27

8. Taakami Nakagami ( Honda) 27

9. Jack Miller (Ducati) 20

10. Alex Rins (Suzuki) 19

11. Pol Espargaro (KTM) 19

12. Miguel Oliveira (KTM) 18

13. Alex Marqeuz (Honda) 13

14. Joan Mir (Suzuki) 11

15. Danilo Petrucci (Ducati) 11

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 9

17. Tito Rabat (Ducati) 7

18. Aleix Espargaro (Aprilia) 6

19. Cal Crutchlow (Honda) 6

20. Bradley Smith (Aprilia) 5



