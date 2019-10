Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp del Giappone 2019 a Motegi

Il motomondiale fa tappa a Motegi in questo weekend: andiamo allora a controllare che accade nella classifica della Motogp per il mondiale piloti alla vigilia di questo attesissimo Gran premio del Giappone 2019. Come è ben noto il titolo iridato è già stato consegnato: con diverso anticipo Marc Marquez si è di nuovo laureato campione del mondo in pista al Buriram e ora svetta in primissima posizione con 325 punti. Pur avendo ormai già incoronato il re di questa stagione del Motomondiale, sarebbe un errore pensare che la battaglia nella classifica della Motogp sia meno viva oggi. A Motegi infatti si lotterà per i piazzamenti, unico obbiettivo possibile di fronte a un vero alieno come è lo spagnolo, insuperabile anche quest’anno. Ecco infatti che anche in questa domenica Andrea Dovizioso farà di tutto per mettersi alle spalle più punti possibile e consolidare ulteriormente la sua seconda posizione in classifica, ora detenuta con 215 punti. Il ducatista per il momento è stato l’unico che nella stagione è riuscito (sia pure parzialmente) a tener dietro nella graduatoria allo spagnolo e certo vorrà conquistare ancora qualche punticino, pure a Motegi.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEI BIG

Come detto prima la già avvenuta consegna (da parte della matematica) del titolo iridato ad Marc Marquez, non ha affatto ammazzato la lotta che infuria ai gradini appena inferiori nella classifica della Motogp per il Mondiale piloti. Ecco infatti che già alla vigilia del Gp del Giappone 2019 è battaglia per il terzo gradino del podio, tra gli spagnoli Alex Rins e Maverick Vinales: il primo è infatti terzo con 167 punti ma ha solo 4 lunghezze di vantaggio sul quarto, pilota della Yamaha. Rimane poi ben vicino ai due anche Danilo Petrucci: il ducatista ora è quinto nella classifica della Motogp con 162 punti e punta a Motegi come chance di riscatto dopo qualche prova opaca. Proseguendo nella graduatoria del Mondiale piloti troviamo un altro pilota in crisi ovvero Valentino Rossi, sesto con solo 145 punti: dopo il Dottore ecco che però scalpita Fabio Quartararo quota 143 punti e pronto a fare il sorpasso in occasione del Gp del Giappone. Chiudono dunque la top ten Miller con 119 punti e Crutchlow, rimasto a quota 102 punti oltre che il rookie azzurro Franco Morbidelli, decimo a 90 punti prima della prova nipponica.

