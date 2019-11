Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp della Malesia 2019 Sepang

Il motomondiale torna di scena questa domenica per il Gp della Malesia 2019 e certo dobbiamo ora vedere che sta accadendo nella classifica della Motogp per il Mondiale piloti, alla vigilia della prova di Sepang. Come però è ormai noto da alcuni banchi di prova di questa stagione 2019 (ormai prossima al termine), il titolo mondiale è già stato assegnato a Marc Marquez: pure non vuol dire che i punti messi in palio oggi per la classifica della Motogp saranno meno pesanti. Anzi anche a Sepang infatti infurierà la battaglia per il miglior piazzamento di questa stagione e certo pure lo stesso Marquez non si tirerà indietro, volendo ancora migliorare il suo record di punti, ora fissato a 375 dopo la prova a Phillip Island. Ricordiamo poi bene che lo stesso spagnolo è campione in carica qui in Malesia e certo non vorrò deludere i suoi fan.

CLASSIFICA MOTOGP: DOPO IL LEADER

Come riferito prima ecco che alle spalle del campione del mondo Marquez, anche a Sepang si accenderà la battaglia per la miglior piazza nella classifica della Motogp. Ricordiamo infatti che al secondo posto staziona il ducatista Andrea Dovizioso com ben 240 punti, e il quale di certo ancora non dovrà guardarsi alle spalle, visto che il terzo classificato, Alex Rins, registra in suo favore 183 punti. Dopo il podio è però lotta aperta: segnaliamo infatti che Vinales sta recuperando terreno dalla quarta piazza con 176 punti e pure registra appena sette punti di vantaggio sull’altro pilota della Ducati, Danilo Petrucci. Proprio il pilota ternano però dovrà fare attenzione in questo Gp della Malesia perchè si fa sempre più vicino El Diablo francese, Fabio Quartararo, sesto con 163 punti: settima c’è la Yamaha di Valentino Rossi, con 153 punti messi assieme per il Dottore fino ad oggi. A chiudere poi la top ten della classifica Motogp del mondiale piloti troviamo poi Miller, Cruchtlow e Morbidelli, quest’ultimo a quota 105 prima della gara di Sepang.

CLASSIFICA MONDIALE PRIMA DEL GP MALESIA 2019

1 Marc MARQUEZ 375

2 Andrea DOVIZIOSO 240

3 Alex RINS 183

4 Maverick VIÑALES 176

5 Danilo PETRUCCI 169

6 Fabio QUARTARARO 163

7 Valentino ROSSI 153

8 Jack MILLER 141

9 Cal CRUTCHLOW 133

10 Franco MORBIDELLI 105

11 Pol ESPARGARO 89

12 Joan MIR 77

13 Takaaki NAKAGAMI 74

14 Aleix ESPARGARO 53

15 Francesco BAGNAIA 50

16 Andrea IANNONE 43

17 Miguel OLIVEIRA 33

18 Johann ZARCO 30

19 Jorge LORENZO 23

20 Tito RABAT 18

21 Stefan BRADL 16

22 Michele PIRRO 9

23 Hafizh SYAHRIN 8

24 Sylvain GUINTOLI 7

25 Karel ABRAHAM 7

26 Mika KALLIO 2



