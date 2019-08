Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp della Repubblica Ceca 2019

Dopo la sosta estiva ecco che oggi domenica 4 agosto 2019, i riflettori si posano nuovamente sulla classifica della Motogp, alla vigilia del Gran premio della Repubblica ceca 2019: chi è il leader indiscusso prima della bandiera a scacchi di Brno? Non vi è alcuna sorpresa: Marc Marquez dopo pure il successo ottenuto prima delle vacanze a Sachsenring è sempre più in fuga verso l’ennesimo trionfo iridato e al momento comanda la classifica della Motogp per il Mondiale piloti con 185 punti. A distanza di sicurezza tutti gli avversari, in primis le Ducati che davvero rimangono il pericolo numero 1 per lo spagnolo: Dovizioso e Petrucci infatti rimangono ben saldi al podio, il primo mettendo a bilancio 127 punti e l’umbro vantandone 121. Se il gap tra i piloti della Rossa di Borgo Panigale e Marquez è consistente, va detto che non sarà impossibile vedere a Brno, come più avanti nella stagione della Motogp, un sorpasso tra i due ducatisti: va però detto che i due certo faranno di tutto per non pestarsi i piedi e che Dovizioso ha certo molte più chance di avanzare.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL PODIO

Alla vigilia quindi del Gp della Repubblica ceca, andiamo ora a rinfrescare la memoria sullo schieramento in classifica della Motogp, riservata al mondiale piloti, anche oltre al podio. Se in cima infatti le posizione paiono abbastanza fissate considerati i distacchi, è oltre alla top tre che ci attendiamo le maggiori novità alla bandiera a scacchi di Brno. Ecco quindi che al 4^ gradino della graduatoria ritroviamo dopo il Sachsenring anche Alex Rins, con ben 101 punti e parecchio vantaggio su Vinales che ha messo assieme 85 punti finora. Completano invece di fila la top ten della classifica Motogp Valentino Rossi con 80 punti e Miller, che ne registra a 70: ecco poi a seguire Quartararo, Crutchlow e Pol Espargaro, il quale ha messo a bilancio 56 punti finora. proseguendo nella lista non possiamo poi non mettere in evidenza le posizioni di Morbidelli, undicesimo ma a soli due punti di vantaggio su Nakagami e di Andrea Iannone che invece staziona ala 15^ piazza con 21 punti. Attenzione infine a Lorenzo, che assente annunciato in questi ultimi appuntamenti iridati, scivola alla 16^ piazza e potrebbe andare oltre.

CLASSIFICA PILOTI

1 M Marquez 185

2 A Dovizioso 127

3 D Petrucci 121

4 A Rins 101

5 M Vinales 85

6 V Rossi 80

7 J Miller 70

8 F Quartararo 67

9 C Crutchlow 67

10 P Espargaro 56

11 F Morbidelli 52

12 T Nakagami 50

13 J Mir 39

14 A Espargaro 31

15 A Iannone 21

16 J Lorenzo 19

17 J Zarco 16

18 M Oliveira 15

19 T Rabat 14

20 S Bradl 12

21 F Bagnaia 11

22 M Pirro 9

23 S Guintoli 3

24 H Syahrin 3

25 K Abraham 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA