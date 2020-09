Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp di Catalogna 2020

Alla vigilia del Gran Premio di Catalogna 2020, ecco che occorre subito dare un occhio a quanto sta accadendo nella classifica della Motogp per il Mondiale piloti, in vista di questo nono banco di prova del motomondiale. In vista della prova di Barcellona infatti vediamo in vetta alla graduatoria che vale il titolo mondiale un grande equilibrio: dopo quanto occorso solo pochi giorni fa nella doppia prova di Misano, ecco che in vetta troviamo ben 4 piloti in meno di quattro punti. Pare dunque vero che senza un leader assoluto come si è rivelato negli ultimi anni Marc Marquez, il mondiale sia assolutamente aperto: anzi pare che nessuno sia effettivamente in grado di fare le veci del campionissimo della Honda, ancora fermo in infermeria (ma si vocifera che possa tornare almeno per le ultime tappe del motomondiale). La situazione in testa alla classifica della Motogp per il mondiale piloti è netta: in prima posizione troviamo il pilota della Ducati Andrea Dovizioso, che vanta a tabella 84 punti, ma pure il vantaggio di appena una lunghezza su Fabio Quartararo e Maverick Vinales (l’ultimo vincitore a Misano, settimana scorsa).

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL PODIO

E dir il vero, alle spalle del podio, ecco che nella classifica della Motogp per il mondiale piloti, ecco che la situazione non è più chiara e definita. Se dietro a Dovizioso, i primi rivali sono solo a un punto, ne registra appena 4 da recuperare per la leadership Joan Mir, quarto in graduatoria. Va però anche detto che alla vigilia del Gp di Catalogna 2020, lo spagnolo della Suzuki se non altro però non deve per forza guardare con preoccupazione alle sue spalle: il quinto classificato, Franco Morbidelli è infatti fermo a quota 64 punti, gli stessi poi di Jack Miller, in sella alla Ducati Pramac. Proseguendo nella classifica della Motogp per il mondiale piloti ecco che in vista della gara di Barcellona, troviamo fermo all’ottava piazza la Honda di Takaaki Nakagami, con 63 punti, mentre nono è Oliveira in KTM, con 59 punti e dunque il vantaggio i appena una lunghezza su Valentino Rossi, solo nono. Chiude la top ten della classifica Pol Espargaro con 57 punti, ma con un gap di appena 4 lunghezze dal compagno di squadra Brad Binder.

CLASSIFICA MOTOGP: MONDIALE PILOTI

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 84

2. Maverick Vinales (Yamaha) 83

3. Fabio Quartararo (Yamaha) 83

4. Joan Mir (Suzuki) 80

5. Franco Morbidelli (Yamaha) 64

5. Takaaki Nakagami (Honda) 64

7. Jack Miller (Ducati) 63

8. Miguel Oliveira (KTM) 59

9. Valentino Rossi (Yamaha) 58

10. Pol Espargaro (KTM) 57

11. Brad Binder (KTM) 53

12. Alex Rins (Suzuki) 44

13. Johann Zarco (Ducati) 36

14. Danilo Petrucci (Ducati) 31

15. Francesco Bagnaia (Ducati) 29

16. Alex Marquez (Honda) 24

17. Aleix Espargaro (Aprilia) 18

18. Iker Lecuona (KTM) 15

19. Bradley Smith (Aprilia) 11

20. Tito Rabat (Ducati) 7

20. Cal Crutchlow (Honda) 7

22. Michele Pirro (Ducati) 4



