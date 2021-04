Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp di Doha 2021 a Losail

CLASSIFICA MOTOGP: VINALES LEADER MA…

Sono riflettori puntati sulla classifica della Motogp: con oggi, domenica 4 aprile vivremo infatti il Gran premio di Doha 2021 sulla pista di Losail, secondo appuntamento del campionato del mondo della classe regina 2021 e siamo dunque più che curiosi di capire che sta accadendo nella graduatoria del mondiale piloti. Certo siamo solo ai primi scampoli della stagione che ci farà compagnia fino al prossimo autunno-inverno e di fatto anche la classifica della Motogp per il mondiale piloti è ancora acerba: al momento infatti abbiamo solo i punti che sono stati segnati nel gran premio di debutto, occorso sempre in Qatar sette giorni fa. Pure ci pare importante, in attesa del verdetto della bandiera a scacchi, ricordare che in vetta, al momento troviamo un gran protagonista come è Maverick Vinales, già vincitore a Losail e leader con 25 punti: sarà lui l’uomo da guardare anche oggi per il Gran premio di Doha?

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DI VINALES

Leggendo la classifica della Motogp alla vigilia del Gp di Doha, atteso solo questa domenica sul notissimo tracciato di Losail, vediamo bene che i distacchi dal leader Vinales sono gli stessi dati dal sistema di punteggio nella classe regina: con una sola gara alle spalle non vi sono grandi sorprese nella graduatoria del mondiale piloti. Pure prima di dare spazio all’asfalto qatariota è importante ricordare la seconda piazza nella classifica della Motogp del pilota Pramac Johann Zarco, con 20 punti, seguito a 4 lunghezze dal ducatista ufficiale Francesco Bagnaia (che solo lo scorso fine settimana aveva trovato qui pole position e nuovo giro record della pista). Fuori dal podio ma per poco il campione del mondo in carica Joan Mir, quarto in lista con 13 punti e dunque 2 in più di Fabio Quartararo con la Yamaha: chiudono di fila la top ten della graduatoria anche Rins, i fratelli Espargaro, Miller e Bastianini, tutti con punteggi pari o sotto i 10. Poco briciole infine per Bradl, Rossi, Oliveira, Binder e Martin, che rimangono in fondo alla classifica della Motogp, alla vigilia del Gp di Doha 2021.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Maverick Vinales (Yamaha) 25

2. Johann Zarco (Ducati) 20

3. Francesco Bagnaia (Ducati) 16

4. Joan Mir (Suzuki) 13

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 11

6. Alex Rins (Suzuki) 10

7. Aleix Espargaro (Aprilia) 9

8. Pol Espargaro (Honda) 8

9. Jack Miller (Ducati) 7

10. Enea Bastianini (Esponsorama) 6

11. Stefan Bradl (Honda) 5

12. Valentino Rossi (Yamaha) 4

13. Miguel Oliveira (KTM) 3

14. Brad Binder (KTM) 2

15. Jorge Martin (Ducati) 1

