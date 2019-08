Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp di Gran Bretagna 2019

Dopo solo una settimana di sosta ecco che il motomondiale torna in pista ed è tempo quindi ora di vedere che sta accadendo alla classifica della Motogp, alla vigilia del Gp della Gran Bretagna di Silverstone 2019. Il banco di prova inglese si annuncia decisivo, specie per Andrea Dovizioso: il pilota Ducati, dopo il clamoroso ed entusiasmante successo ottenuto al Gp d’Austria di due domeniche fa, ha ulteriormente accorciato il suo distacco con Marc Marquez, leader del mondiale piloti con 230 punti. Serve però ora lanciare la zampata decisiva per mettersi negli specchietti dello spagnolo, campione del mondo e il Gp di Gran Bretagna potrebbe essere l’occasione giusta per Dovizioso (fermo ancora a 172 punti), che qui è pure campione in carica. Inoltre nella classifica della Motogp per il Mondiale piloti, l’alfiere di Forlimpopoli non si deve guardare alle spalle e può lanciare il suo attacco al leader Marquez con tranquillità: dietro infatti troviamo a 136 punti il compagno di squadra in Rosso Danilo Petrucci, che di certo farà di tutto per agevolare lo stesso Dovizioso.

CLASSIFICA MOTOGP: DOPO IL PODIO

Andiamo ora ad esaminare la situazione oltre al podio della classifica della Motogp per il mondiale piloti prima della prova di Silverstone del motomondiale, dove sono parecchi i duelli tuttora in corso. Ecco infatti che già alla quarta piazza con 124 punti e quindi un gap di 12 lunghezze da Petrucci, Alex Rins, il quale poi si deve guardare le spalle dai due piloti della Yamaha, e quindi Valentino Rossi e Maverick Vinales che hanno messo rispettivamente a segno 103 e 102 punti. E’ poi settima piazza nella classifica della Motogp per Quartararo con 92 punti, seguito dalla Ducati Pramac di Miller, a quota 86 punti: chiudono quindi di fila la top ten anche Crutchlow e Nakagami, con il giapponese che dopo Zeltweg ha superato Pol Espargaro e ora si vede a quota 62 punti.

CLASSIFICA PILOTI

1 M Marquez 230

2 A Dovizioso 172

3 D Petrucci 136

4 A Rins 124

5 V Rossi 103

6 M Vinales 102

7 F Quartararo 92

8 J Miller 86

9 C Crutchlow 78

10 T Nakagami 32

11 P Espargaro 61

12 F Morbidelli 58

13 J Mir 39

14 A Espargaro 33

15 M Oliveira 26

16 F Bagnaia 24

17 J Zarco 22

18 A Iannone 21

19 J Lorenzo 19

20 S Bradl 16

21 T Rabat 14

22 M Pirro 9

23 K Abraham 4

24 S Guintoli 3

25 H Syahrin 3



