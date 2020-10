Classifica MotoGp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp di Teruel 2020

In questa domenica dedicata al Gran Premio di Teruel 2020, ecco che ci pare più che mai opportuno ora andare a controllare che sta succedendo nella classifica della Motogp per il Mondiale piloti, in vista di questo importante 11^ appuntamento del Motomondiale, sul tracciato di Aragon. La curiosità è tanta anche perché, a questo punto della stagione, la situazione in graduatoria appare più che mai confusa: anzi si può dire che pure regna ancora l’equilibrio in cima alla lista, dove i distacchi sono minimi benchè i punti finora siano pochi. Lo abbiamo già detto anche in precedenza, analizzando la classifica della Motogp, gp dopo gp: senza un campionissimo come Marc Marquez a dominare, pare che nessuno riesca a prendersi la briga di imporsi in maniera netta nel mondiale piloti e con continuità, con annesso livellamento verso il basso di un po’ tutti i protagonisti. Ma lasciando far parlare solo i numeri, vediamo che alla vigilia del Gp di Teruel 2020 al momento il leader della classifica della Motogp è, a sorpresa, Joan Mir, che ha messo da parte ben 121 punti, pur non avendo mai trovato il primo gradino del podio finora.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL LEADER

Come dicevamo, in vetta alla classifica della Motogp e alle spalle del leader del mondiale piloti, alla vigilia del Gran Premio di Teruel 2020 comunque i distacchi sono minimi, tanto che ci aspettiamo nuovo capovolgimenti oggi al traguardo. Dietro a Mir infatti e con 115 punti troviamo al momento Fabio Quartararo, mentre il podio per il momento è completato dal “collega” in Yamaha Maverick Vinles, che pure ha messo da parte 109 punti: esattamente tre in più di Andrea Dovizioso, scivolato al quarto gradino dopo la prima prova ad Aragon. Nella top five ben figura poi Takaaki Nakagami, certo una delle sorprese di questa stranissima stagione della Motogp: il giapponese ha messo da parte 92 punti e dunque ne ha appena 4 in più di Franco Morbidelli, saldo alla sesta piazza, Proseguendo nella top ten della classifica della Motogp troviamo ora di fila anche Alex Rins, Jack Miller, e Pol Espargaro, con Oliveira, eroe in Stiria solo decimo, con 69 punti. Ben lontano, complici anche gli ultimi sfortunatissimi risultati, come la malattia Valentino Rossi, ora solo alla 14^ piazza nella classifica della Motogp con 58 punti a bilancio.

CLASSIFICA MOTOGP: MONDIALE PILOTI

1. Joan Mir (Suzuki) 121

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 115

4. Maverick Vinales (Yamaha) 109

3. Andrea Dovizioso (Ducati) 106

5. Takaaki Nakagami (Honda) 92

6. Franco Morbidelli (Yamaha) 87

7. Alex Rins (suzuki) 85

8. Jack Miller (Ducati) 82

9. Pol Espargaro (KTM) 77

10. Miguel Oliveira (KTM) 69

11. Brad Binder (KTM) 67

12. Alex Marquez (Honda) 67

13. Danilo Petrucci (Ducati) 65

14. Valentino Rossi (Yamaha) 58

15. Johann Zarco (Ducati) 53

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 42

17. Aleix Espargaro (Aprilia) 21

18. Cal Crutchlow (Honda) 13

19. Iker Lecuona (KTM) 20

20. Bradley Smith (Aprilia) 11

21. Stefan Bradl (Honda) 8

22. Tito Rabat (Ducati) 8

23. Michele Pirro (Ducati) 4



© RIPRODUZIONE RISERVATA