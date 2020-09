Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp San Marino Misano

Siamo alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e in vista della prova di oggi pomeriggio a Misano tocca ora andare a dare un occhio anche alla classifica della Motogp per il Mondiale Piloti. Siamo infatti alla settima tappa (compreso Losail che però non è stato disputato dalla classe regina) di questa intensa stagione 2020 del Motomondiale e pure oggi in vista della prima tappa italiana del campionato, ecco che nella graduatoria vi è grande incertezza. Senza il solito Marc Marquez a dominare le scene (lo spagnolo è fermo in infermeria per i noti guai all’omero e ancora non è nota la data di ritorno in pista), nessuno tra i piloti del paddock ha saputo imporsi in maniera ugualmente netta. Specie poi dopo quanto occorso nella doppia prova in Austria, dove molte gerarchie sono state superate e alla bandiera a scacchi abbiamo festeggiato parecchi volti nuovi. Ecco dunque che alla prima casella della classifica della Motogp per il mondiale piloti troviamo, prima del Gp di San Marino, ancora Fabio Quartararo: ma il francese, che non ha fatto scintille negli ultimo Gp ha visto assottigliarsi progressivamente il suo vantaggio. Per lui si contano comunque 70 a tabella ma un gap di appena tre lunghezze da Andrea Dovizioso, che non ha sfruttato completamente il dopo Gp di Spielberg per effettuare il sorpasso in testa.

CLASSIFICA MOTOGP: E’ LOTTA PER LA PRIMA PIAZZA E DIETRO..

Alle spalle dei primi due comunque i distacchi rimangono avvero minimi: a Misano osserveremo certo un nuovo ribaltamento delle gerarchie per la classifica della Motogp. Terzo gradino del podio comunque per ora va a Jack Miller, davvero scatenato in questa parte della stagione: l’australiano vanta 56 punti e dunque sette in più di Brad Binder, quarto a 49 punti. Chiude la top five, a una sola distanza Maverick Vinales, che con la Yamaha rimane oggi tra i favoriti ai primi gradini del podio. Proseguendo nella classifica della Motogp, ecco che troviamo di fila, dopo lo spagnolo in sella alla M1, Nakagami e Valentino Rossi, rispettivamente a 46 e 45 punti: sono invece Mir, Oliveira (vincitore dell’ultima prova di Spielberg) e Pol Espargaro, fermo a 35 punti, a chiudere la lista dei primi dieci. Da segnalare nel resto della graduatoria, la 11^ piazza del nostro Franco Morbidelli, come anche il 14^ posto di Petrucci, altro pilota ufficiale della Ducati, che in questa parte del motomondiale davvero non sta graffiando. Rimane invece senza punti Stefan Bradl, che da qualche Gp sta prendendo il posto del campionissimo Marc Marquez, in sella alla Honda principale.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 70

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 67

3. Jack Miller (Ducati) 56

4. Brad Binder (KTM) 49

5. Maverick Vinales (Yamaha) 48

6. Valentino Rossi (Yamaha) 47

7. Takaaki Nakagami (Honda) 46

8. Joan Mir (Suzuki) 44

9. Miguel Oliveira (KTM) 43

10. Pol Espargaro (KTM) 35

11. Franco Morbidelli (Yamaha) 32

12. Johann Zarco (Ducati) 30

13. Alex Rins (Suzuki) 29

14. Danilo Petrucci (Ducati) 25

15. Alex Marquez (Honda) 15

16. Aleix Espargaro (Aprilia) 15

17. Iker Lecuona (KTM) 13

18. Francesco Bagnaia (Ducati) 9

19. Bradley Smith (Aprilia) 8

20. Tito Rabat (Ducati) 7

21. Cal Crutchlow (Honda) 7

22. Michele Pirro (Ducati) 4



