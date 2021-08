Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gran premio d’Austria 2021

CLASSIFICA MOTOGP PRIMA DEL GP D’AUSTRIA 2021: QUARTARARO LEADER

Dopo appena sette giorni dall’ultimo banco di prova iridato, siamo ancora a Zeltweg, questa volta per il Gran premio d’Austria 2021 ed è dunque arrivato il momento di esaminare che sta succedendo nella classifica della Motogp per il mondiale piloti. Con il secondo gp austriaco, siamo ormai l’undicesima gara della stagione 2021 del Motomondiale e dunque abbiamo già sconfinato nella seconda parte del campionato: non è davvero troppo presto per parlare di titolo mondiale, anche se certo moltissimo potrebbe ancora accadere nelle ultime gare. In tal senso nome che spicca senza dubbio è quello di Fabio Quartararo: il francese, salito a podio anche nell’ultima prova stiriana è per il momento l’unico pretendente all’alloro, potendo vantare non solo la prima posizione della classifica della Motogp per il mondiale piloti con ben 172 punti, ma pure un vantaggio di ben 40 lunghezze dai primi rivali. Un gap sostanzioso, non insuperabile certo per gli altri pretendenti alla gloria iridata, ma comunque importante, alla vigilia del Gran premio d’Austria 2021. Specie per un pilota in condizione e costante come è El Diablo: non sarà affatto facile superare l’alfiere della Yamaha in questo finale di stagione.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL LEADER QUARTARARO

Come abbiamo accennato è un ritardo consistente quello tra il leader della classifica della Motogp per il Mondiale piloti Fabio Quartararo e i suoi inseguitori, alla vigilia del Gran premio d’Austria 2021. A 40 punti infatti e alla seconda posizione della graduatoria troviamo Johann Zarco, che pure registra un vantaggio affatto importante su Joan Mir, salito sul podio provvisorio dopo l’ottimo podio ottenuto ella prova di Stiria solo sette giorni fa. Nella graduatoria è dunque scivolata solo alla quarta posizione e con 114 punti la Ducati di Pecco Bagnaia e l’azzurro al momento ha solo 14 punti in più del collega Miller, che pure ha ottenuto uno “0” nell’ultima gara del mondiale. Proseguendo, ecco solo al sesto gradino la Yamaha di Vinales con 95 punti (oggi però assente annunciato) e 10 in più di Oliveira, mentre sono Binder, Aleix Espargaro e un redivivo Marc Marquez a chiudere la top ten della classifica della Motogp (con lo spagnolo pluri campione del mondo a quota 58 punti). Lontani dunque tutti gli altri e in particolar modo Morbidelli (ancora assente dal paddock), scivolato al 15^ gradino, e Valentino Rossi, col il Dottore solo al 19^ piazzamento, forte di appena 20 punti.

CLASSIFICA MOTOGP

MONDIALE PILOTI

Fabio Quartararo 172

Johann Zarco 132

Joan Mir 121

Francesco Bagnaia 114

Jack Miller 100

Maverick Vinales 95

Miguel Oliveira 85

Brad Binder 73

Aleix Espargaro 61

Marc Marquez 58

Takaaki Nakagami 52

Jorge Martin 48

Alex Rins 42

Pol Espargaro 41

Franco Morbidelli 40

Alex Marquez 34

Enea Bastianini 31

Danilo Petrucci 26

Valentino Rossi 20

Luca Marini 16

Iker Lecuona 14

Stefan Bradl 11

Lorenzo Savadori 4

Michele Pirro 3

Esteve Rabat 1

