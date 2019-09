Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gran premio di Aragon 2019

Dopo i fasti di Misano, ecco che torniamo a concentrarci sulla classifica della Motogp per il Mondiale piloti e costruttori: questa domenica infatti i nostri beniamini della classe regina torneranno in pista per il Gran premio di Aragon 2019 all’omonima pista spagnola, per la 14^ tappa del calendario iridato. Anche in questa domenica, quando si parla della lotta per il titolo iridato nella Motogp non possiamo non mettere sotto i riflettori il nome di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica è infatti ben indirizzato all’ottenere l’ennesimo riconoscimento e davvero il suo vantaggio nella classifica della Motogp si fa ogni fine settimana sempre più consistente: non manca molto perché quindi l’iberico possa mettere definitivamente in cassaforte l’ottavo titolo (il sesto per la classe regina). Dando quindi un occhio alla graduatoria per il mondiale piloti alla vigilia dei semafori verdi per il Gp di Aragon 2019 vediamo che Marquez si staglia in prima posizione con ben 275 punti e pure registra un vantaggio di 93 lunghezze sul primo rivale.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL LEADER

Sono quindi sempre più lontani i primi rivali di Marquez nella classifica della Motogp, anche alla vigilia del Gp di Aragon 2019 di questa domenica. Complice infatti una prestazione opaca a Misano la scorsa settimana, ecco che il secondo in classifica, Andrea Dovizioso, è sempre più lontano: il ducatista infatti vanta a bilancio appena 182 punti, ma pure rimane in posizione di sicurezza sul primo rivale in classifica, ovvero il compagno di squadra Petrucci, a quota 151 punti. E’ però proprio il pilota umbro che deve guardarsi alle spalle in questo fine settimana: dietro infatti ad appena due lunghezze troviamo Alex Rins, impaziente di mettersi in mostra. Continuando ad esaminare la classifica della Motogp per il Mondiale piloti ecco che troviamo nella top five Vinales che con 134 punti supera sia pure di poco il compagno di squadra Valentino Rossi, fermo a 129 punti. Proseguendo ecco che troviamo nella top ten poi anche Miller, Crutchlow e Morbidelli, con l’azzurro a quota 80 punti.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Marc Marquez (Honda) 275

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 182

3. Danilo Petrucci (Ducati) 151

4. Alex Rins (Suzuki) 149

5. Maverick Vinales (Yamaha) 134

6. Valentino Rossi (Yamaha) 129

7. Fabio Quartararo (Yamaha) 112

8. Jack Miller (Ducati) 101

9. Cal Crutchlow (Honda) 88

10. Franco Morbidelli (Yamaha) 80

11. Pol Espargaro (KTM) 77

12. Takaaki Nakagami (Honda) 62

13. Joan Mir (Suzuki) 47

14. Aleix Espargaro (Aprilia) 37

15. Francesco Bagnaia (Ducati) 29

16. Andrea Iannone (Aprilia) 27

17. Johann Zarco (KTM) 27

18. Miguel Oliveira (KTM) 26

19. Jorge Lorenzo (Honda) 23

20. Esteve Rabat (Ducati) 17

21. Stefan Bradl (Honda) 16

22. Michele Pirro (Ducati) 9

23. Sylvain Guintoli (Suzuki) 7

24. Hafizh Syahrin (KTM) 7

25. Karel Abraham (Ducati) 5

26. Bradley Smith (Aprilia) 0



