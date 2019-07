Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti prima del Gp di Germania 2019 al Sachsenring

Dopo le emozioni vissute ad Assen, il Motomondiale torna protagonista con il Gp di Germania 2019 ed è tempo ora di controllare che sta accadendo nella classifica della Motogp prima che si accendano i semafori al Sachsenring. L’impegno odierno come è noto, è ben complicato e ormai siamo giunti al nono banco di prova della stagione 2019: chi quindi sia sta avviando alla seconda parte della stagione nelle miglior condizioni? Osservando la classifica della Motogp riservata ai Mondiale piloti ecco che qui spicca naturalmente il nome di Marc Marquez, campione in carica della Motogp e che nonostante ad Assen si sia “accontentato” di un secondo posto, è sempre leader indiscusso con ben 160 punti. Alle sue spalle infatti rimangono ancora indietro le due Ducati di Dovizioso e Petrucci ferme rispettivamente a quota 116 e 108 punti: occhio però all’umbro che è stato proprio al Gp d’Olanda 2019 che è riuscito a fare il balzo di qualità e approdare al podio provvisorio della classifica della Motogp per il mondiale piloti.

CLASSIFICA MOTOGP, MONDIALE PILOTI: ALLE SPALLE DEL PODIO

Come è facile immaginare anche alla vigilia del Gp di Germania 2019 che si accenderà quest’oggi, infuria la battaglia nella classifica Motogp riservata ai piloti oltre al podio: di fatto dietro a Marc Marquez sono in tanti a dover correre per puntare alla vetta. Già dopo Petrucci, fermo al terzo gradino con 108 punti, ecco che spicca il nome di Alex Rins, distante appena solo 7 lunghezze dal pilota italiano. A chiudere la top five ci pensa sempre Valentino Rossi: il pilota italiano fermo a quota 72 punti e pur avendo rimedato il terzo 0 di fila vista la caduta occorsa ad Assen (e che ha coinvolto anche Nakagami) se non altro non perde la posizione, ma è magra consolazione. Il Dottore poi ha un rivale ben temibili alle calcagna ovvero Fabio Quartararo in grande spolvero e fermo alla sesta casella con ben 67 punti: dietro di lui ecco però l’altro pilota Yamaha ufficiale Maverick Vinales, vincitore del Gp d’Olanda e ora forte di 65 punti. 5 lunghezze e troviamo infine anche Jack Miller. Sono però Pol Espargaro e Cal Crutchlow a chiudere la temporanea top ten della classifica della Motogp 2019 rispettivamente con 52 e 51 punti.

CLASSIFICA PILOTI

1 M Marquez 160

2 A Dovizioso 116

3 D Petrucci 108

4 A Rins 101

5 V Rossi 72

6 F Quartararo 67

7 M Vinales 65

8 J Miller 60

9 P Espargaro 52

10 C Crutchlow 51

11 T Nakagami 48

12 F Morbidelli 43

13 A Espargaro 31

14 J Mir 30

15 J Lorenzo 19

16 A Iannone 18

17 J Zarco 16

18 M Oliveira 15

19 F Bagnaia 11

20 M Pirro 9

21 T Rabat 9

22 S Bradl 6

23 S Guintoli 3

24 H Syahrin 3

25 K Abraham 2





