Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti verso il Gp Emilia Romagna 2020 a Misano

La classifica MotoGp vive all’insegna dell’equilibrio: al comando c’è Andrea Dovizioso, ma i distacchi sono minimi nonostante oggi il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini a Misano, che concede il bis del Gp San Marino vinto domenica scorsa da Franco Morbidelli, sia il settimo sui 14 totali in calendario nello strano Mondiale 2020 della MotoGp. Regna l’incertezza, senza Marc Marquez tanti hanno saputo ritagliarsi uno spiraglio di gloria come dimostrano i ben quattro nuovi vincitori nella classe regina, ma nessuno ha trovato la continuità ed è davvero difficile fare previsioni. Meglio allora descrivere la realtà dei numeri: al comando della classifica Piloti della MotoGp abbiamo Andrea Dovizioso, anche se con “soli” 76 punti, che in sei Gran Premi sembrano pochi per essere in prima posizione. Così non è: spartendosi in tanti gloria e soddisfazioni, Dovizioso con un ritmo forse addirittura inferiore a quello delle passate stagioni è al comando davanti a Fabio Quartararo, che di punti ne ha 70 ma ben 50 li aveva conquistati a luglio con la doppia vittoria di Jerez, dopo la quale il giovane talento francese sembra essersi fermato.

CLASSIFICA MOTOGP: LA LOTTA PER IL PRIMATO

Nella classifica MotoGp ci sono addirittura nove piloti nello spazio di meno di 25 punti dal leader Andrea Dovizioso, che possono dunque sperare di chiudere davanti a tutti la doppietta di gare a Misano. Dietro al Dovi e a Quartararo, ecco Jack Miller in terza posizione con 63 punti in sella alla sua Ducati Pramac, mentre Joan Mir grazie al terzo posto conquistato all’ultimo giro della gara di domenica scorsa è salito a quota 60 punti e al quarto posto nella classifica Piloti. Segue un agguerrito terzetto Yamaha con i due piloti ufficiali Maverick Vinales e Valentino Rossi appaiati a quota 58 punti e il vincitore di domenica scorsa a Misano, lo splendido Franco Morbidelli, dietro a loro per una sola lunghezza, dunque settimo a quota 57. Ottavo è Takaaki Nakagami, migliore centauro della Honda in assenza di Marc Maruqez, grazie ai 54 punti raccolti dal giapponese, subito davanti alla Ktm di Brad Binder, nono a quota 53. Chiude la top 10 il portoghese Miguel Oliveira con i suoi 48 punti, che lo collocano appena fuori dal cerchio dei 25 punti da Dovizioso, ma di certo non staccato. Non diciamo che tutti e dieci questi piloti abbiano davvero speranze di vincere il Mondiale, ma fare calcoli è per ora impresa quasi proibitiva.

CLASSIFICA MOTOGP: MONDIALE PILOTI

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 76

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 70

3. Jack Miller (Ducati) 63

4. Joan Mir (Suzuki) 60

5. Maverick Vinales (Yamaha) 58

5. Valentino Rossi (Yamaha) 58

7. Franco Morbidelli (Yamaha) 57

8. Takaaki Nakagami (Honda) 54

9. Brad Binder (KTM) 53

10. Miguel Oliveira (KTM) 48

11. Pol Espargaro (KTM) 41

12. Alex Rins (Suzuki) 40

13. Johann Zarco (Ducati) 31

14. Francesco Bagnaia (Ducati) 29

15. Danilo Petrucci (Ducati) 25

16. Aleix Espargaro (Aprilia) 18

17. Alex Marquez (Honda) 15

17. Iker Lecuona (KTM) 15

19. Bradley Smith (Aprilia) 8

20. Tito Rabat (Ducati) 7

21. Cal Crutchlow (Honda) 7

22. Michele Pirro (Ducati) 4



