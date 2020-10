Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti verso il Gp Francia 2020 a Le Mans

La classifica MotoGp vive all’insegna dell’equilibrio: al comando c’è Fabio Quartararo, ma i distacchi sono minimi nonostante oggi il Gran Premio di Francia 2020 a Le Mans sia già il nono sui 14 totali in calendario nello strano Mondiale 2020 della MotoGp. Regna l’incertezza, senza Marc Marquez tanti hanno saputo ritagliarsi uno spiraglio di gloria come dimostrano i ben quattro nuovi vincitori nella classe regina, ma nessuno ha trovato la continuità ed è davvero difficile fare previsioni. Meglio allora descrivere la realtà dei numeri: al comando della classifica Piloti della MotoGp abbiamo come già accennato il padrone di casa Fabio Quartararo, anche se con “soli” 108 punti, che in otto Gran Premi sembrano pochi per essere in prima posizione. Così non è: spartendosi in tanti gloria e soddisfazioni, Quartararo con tanti alti e bassi – tre vittorie compresa l’ultima a Barcellona ma anche tanti risultati deludenti nel mezzo – è comunque al comando davanti a Joan Mir a quota 100 punti, che a differenza del francese non ha ancora mai vinto ma è il più costante di tutti nel rendimento e di conseguenza sta facendo sognare la Suzuki di lottare per un titolo iridato che alla Casa giapponese manca da Kenny Roberts jr.

CLASSIFICA MOTOGP: LA LOTTA PER IL PRIMATO

Nella classifica MotoGp ci sono tanti altri piloti che possono ancora sognare in grande, anche se forse tra loro non possiamo più annoverare Valentino Rossi, per il quale gli ultimi due ritiri consecutivi pesano come macigni, essendo infatti staccato di ben 50 punti da Fabio Quartararo, che a questo punto della stagione sono una sentenza. Pienamente in corsa è invece certamente l’altro pilota ufficiale della Yamaha, cioè Maverick Vinales, con i suoi 90 punti e la fresca vittoria nel secondo dei due Gran Premi a Misano. Segue Andrea Dovizioso, quarto a quota 84 punti, che è certamente a sua volta ancora in corsa, ma servirebbe un cambio di passo del binomio con la Ducati, che sembra invece assai lontana dal rendimento delle stagioni più recenti. Forse allora l’italiano con più speranze di lottare per il titolo iridato potrebbe essere Franco Morbidelli, a 77 punti con la sua Yamaha Petronas, anche se pesano come macigni tre Gp nei quali ha raccolto un solo punto. Almeno in teoria possono lottare anche Jack Miller con 75 punti e Takaaki Nakagami a quota 72 punti, il miglior pilota Honda finora.

CLASSIFICA MOTOGP: MONDIALE PILOTI

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 108

2. Joan Mir (Suzuki) 100

3. Maverick Vinales (Yamaha) 90

4. Andrea Dovizioso (Ducati) 84

5. Franco Morbidelli (Yamaha) 77

6. Jack Miller (Ducati) 74

7. Takaaki Nakagami (Honda) 73

8. Alex Rins (Suzuki) 60

9. Miguel Oliveira (KTM) 59

10. Brad Binder (KTM) 58

10. Valentino Rossi (Yamaha) 58

12. Pol Espargaro (KTM) 57

13. Francesco Bagnaia (Ducati) 39

13. Danilo Petrucci (Ducati) 39

15. Johann Zarco (Ducati) 36

16. Alex Marquez (Honda) 27

17. Aleix Espargaro (Aprilia) 22

18. Iker Lecuona (KTM) 17

19. Cal Crutchlow (Honda) 13

20. Bradley Smith (Aprilia) 11

21. Tito Rabat (Ducati) 8

22. Michele Pirro (Ducati) 4



© RIPRODUZIONE RISERVATA