Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti verso il Gp Francia 2022 a Le Mans

CLASSIFICA MOTOGP: COME CAMBIERÀ OGGI?

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Francia 2022: appuntamento a Le Mans che è fra i più tradizionali, inoltre sarà già il settimo di una stagione iniziata in modo particolare e con ritmo intenso. Ciò che è più interessante in questo momento, regna ancora una certa confusione circa i rapporti di forza in questa classifica MotoGp che è ancora del tutto in divenire. Normale se pensiamo che fino a questo momento abbiamo vissuto sei Gran Premi, ma comunque indicativa di quello che sta succedendo da almeno un paio di stagioni a questa parte, cioè da quando è finito (per varie vicissitudini) il dominio di Marc Marquez, che da ormai due anni combatte più con gli infortuni che con gli avversari in pista.

In testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo comunque un grandissimo nome, cioè il campione del Mondo in carica Fabio Quartararo che in sella alla sua Yamaha ha raccolto finora 89 punti, in particolare grazie agli esiti degli ultimi due Gran Premi, nei quali Quartararo è stato primo in Portogallo e secondo in Spagna. Il francese in Portogallo ha ottenuto una vittoria davvero importante dopo una prima parte di stagione complicata, non solo per quanto riguarda la situazione nella classifica MotoGp, poi la seconda piazza di Jerez ha confermato che potrebbe essere di nuovo lui il principale favorito per il titolo iridato.

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Gli inseguitori sono comunque molto vicini nella classifica MotoGp, a cominciare dallo spagnolo Aleix Espargaro, che ha raccolto 82 punti fino a questo momento, soprattutto grazie al grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp. Adesso Espargaro è dietro di sole sette lunghezze al francese in testa, chissà se la casa di Noale potrà davvero coltivare ambizioni di giocarsi il titolo iridato in una stagione che, come detto, è finora aperta a ogni esito.

Alex Rins della Suzuki ed Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini Racing sono invece appaiati a quota 69 punti nella classifica MotoGp, sia pure con cammini piuttosto diversi fino a questo momento – due vittorie per Bastianini e zero per Rins, che è stato molto più regolare almeno fino al brutto “zero” proprio in casa, a Jerez de la Frontera. La Spagna invece ha naturalmente rilanciato le ambizioni di Francesco Bagnaia, perché Pecco vincendo è salito a quota 56 punti (pari merito con Joan Mir), dunque ha indicato di poter ancora ambire alla vittoria del Mondiale.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 89

2. Aleix Espargarò (Aprilia) 82

3. Alex Rins (Suzuki) 69

3. Enea Bastianini (Ducati) 69

5. Francesco Bagnaia (Ducati) 56

5. Joan Mir (Suzuki) 56

7. Johann Zarco (Ducati) 51

8. Brad Binder (KTM) 48

9. Marc Marquez (Honda) 44

10. Miguel Oliveira (KTM) 43

11. Jack Miller (Ducati) 42

12. Pol Espargarò (Honda) 35

13. Jorge Martin (Ducati) 28

14. Maverick Vinales (Aprilia) 27

15. Takaaki Nakagami (Honda) 21

16. Franco Morbidelli (Yamaha) 18

17. Alex Marquez (Honda) 16

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 15

19. Luca Marini (Ducati) 14

20. Andrea Dovizioso (Yamaha) 8

21. Darryn Binder (Yamaha) 6

22. Remy Gardner (KTM) 3

