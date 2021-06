Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti verso il Gp Germania 2021

CLASSIFICA MOTOGP: QUARTARARO SEMPRE LEADER

La classifica MotoGp in vista dell’odierno Gran Premio di Germania 2021 sul circuito del Sachsenring vede una situazione decisamente intrigante nel Mondiale Piloti, che vede infatti al comando il francese Fabio Quartararo della Yamaha, inseguito da ben tre centauri della Ducati. Quartararo ha vinto finora ben tre gare, cioè la seconda del Qatar, quella di Portimao ed infine quella al Mugello, spezzando il dominio della Rossa nella corsa di casa per Borgo Panigale.

Il francese dunque comanda con 115 punti, un dominio che avrebbe potuto essere ancora più netto se si pensa ad esempio che a Jerez stava dominando prima di accusare un netto cedimento fisico che lo ha relegato al tredicesimo posto finale, mentre a Barcellona Quartararo deve recitare il mea culpa, perché il suo sesto posto fu dovuto a una doppia penalizzazione. A volere essere pignoli dunque potremmo dire che Quartararo ha ancora qualche alto e basso di troppo, ma sicuramente il primato nella classifica MotoGp è meritato, perché fino a questo momento il pilota più forte della classe regina è stato proprio lui.

CLASSIFICA MOTOGP: GLI INSEGUITORI

La classifica MotoGp vede dunque poi tre piloti Ducati ad inseguire il leader Fabio Quartararo: piazza d’onore per Johann Zarco, che completa così una coppia di piloti francesi al comando della MotoGp, un caso praticamente unico nella storia. Onore al pilota della Ducati Pramac, che non ha ancora vinto ma è arrivato quattro volte secondo e precede i due piloti ufficiali della Ducati: 101 punti per Zarco, 90 per l’australiano Jack Miller che vanta due vittorie ma anche qualche controprestazione, infine abbiamo a quota 88 punti Francesco Bagnaia – anche Pecco è ancora alla ricerca della sua prima vittoria. Potremmo forse già sbilanciarci e dire che la lotta per il titolo potrebbe essere racchiusa a questi due soli piloti: Joan Mir è quinto a quota 78 punti con la sua Suzuki, sta onorando con un buon cammino lo status di campione del Mondo ma avrebbe bisogno di un’impresa straordinaria per ripetere il trionfo del 2020. Riflettori dunque puntati sulla Ducati e sul suo tris di inseguitori di Quartararo: la sfida per l’iride nella classifica MotoGp 2021 dovrebbe essere questa…

CLASSIFICA MOTOGP

MONDIALE PILOTI

1. Fabio Quartararo 115

2. Johann Zarco 101

3. Jack Miller 90

4. Francesco Bagnaia 88

5. Joan Mir 78

6. Maverick Vinales 75

7. Miguel Oliveira 54

8. Aleix Espargaro 44

9. Brad Binder 43

10. Franco Morbidelli 40

11. Takaaki Nakagami 31

12. Pol Espargaro 29

13. Enea Bastianini 26

14. Alex Marquez 25

15. Danilo Petrucci 23

16. Alex Rins 23

17. Jorge Martin 19

18. Marc Marquez 16

19. Valentino Rossi 15

20. Luca Marini 13

21. Iker Lecuona 13

22. Stefan Bradl 11

23. Lorenzo Savadori 4

24. Michele Pirro 3

25. Esteve Rabat 1



