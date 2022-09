Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti verso il Gp Giappone 2022 a Motegi

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Giappone 2022 a Motegi, con il quale comincia il “tour” in Estremo Oriente che avrà un peso determinante sulla lotta per il titolo iridato, dal momento che siamo ormai al sedicesimo atto su venti della stagione ed è sempre più entusiasmante l’inseguimento della Aprilia di Aleix Espargaro ma soprattutto della Ducati di Francesco Bagnaia all’attuale leader della classifica MotoGp, cioè naturalmente l’iridato in carica Fabio Quartararo, il francese in sella alla sua Yamaha che è leader da moltissime gare ma appare in difficoltà.

In testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo quindi Fabio Quartararo che ha raccolto finora 211 punti nonostante sole tre vittorie, cioè quella ottenuta a fine aprile a Portimao e poi le due consecutive di Barcellona e Sachsenring a giugno, seguite però dallo “zero” ad Assen e da altri piazzamenti con un solo podio in Austria fino al nuovo zero in Aragona, quest’ultimo francamente assai sfortunato, che però dimostra tutti gli affanni di una Yamaha che francamente non è certo la migliore moto del lotto e solo grazie alle qualità di Quartararo è in vetta alla classifica MotoGp, primato che appare davvero in bilico.

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Gli inseguitori sono sempre più vicini nella classifica MotoGp, citiamo per primo spagnolo Aleix Espargaro, che ha raccolto 194 punti fino a questo momento in sella alla sua Aprilia, soprattutto grazie al grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp. Il terzo posto in Aragona ha fatto riavvicinare Espargaro a soli 17 punti da Quartararo, il problema per lo spagnolo è tuttavia lo stesso che ha il francese. La moto più forte è un’altra e il pilota in stato di grazia pure…

Il secondo nella classifica MotoGP è Francesco Bagnaia, che nelle ultime cinque gare ha raccolto quattro vittorie e un secondo posto. Pecco quindi è l’uomo del momento nel Mondiale Piloti di MotoGp con 201 punti, dunque un passivo di sole 10 lunghezze rispetto al suo grande rivale, che dopo Sachsenring aveva addirittura 91 punti su Bagnaia e ne ha persi nei successivi cinque ben 81. Le troppe occasioni sprecate dalla Ducati speriamo non pesino a fine stagione, di certo Borgo Panigale può affidarsi anche ad Enea Bastianini, che troviamo a quota 163 punti al quarto posto e con il secondo posto di Misano e il successo ad Aragon si è rilanciato ai vertici dopo alcune gare anonime.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 211

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 201

3. Aleix Espargaro (Aprilia) 194

4. Enea Bastianini (Ducati) 163

5. Jack Miller (Ducati) 134

6. Johann Zarco (Ducati) 133

7. Brad Binder (KTM) 128

8. Alex Rins (Suzuki) 108

9. Maverick Viñales (Aprilia) 104

10. Jorge Martin (Ducati) 104

11. Miguel Oliveira (KTM) 95

12. Luca Marini (Ducati) 91

13. Joan Mir (Suzuki) 77

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 74

15. Marc Marquez (Honda) 60

16. Takaaki Nakagami (Honda) 46

17. Pol Espargaro (Honda) 43

18. Alex Marquez (Honda) 39

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 26

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 23

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 15

22. Darryn Binder (Yamaha) 10

23. Remy Gardner (KTM) 9

24. Raul Fernandez (KTM) 8

25. Stefan Bradl (Honda) 2

26. Cal Crutchlow (Yamaha) 2











