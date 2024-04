CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Martin lancia la fuga! Gp Spagna a Jerez (27-28 aprile 2024)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: JORGE MARTIN LANCIA LA FUGA!

La classifica MotoGp 2024 vede Jorge Martin andare sempre più in fuga dopo la vittoria nella Sprint del sabato pomeriggio a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2024, stavolta anche con un pizzico di fortuna perché Martin è stato uno dei pochi big ad evitare la raffica di cadute che ha coinvolto gran parte dei centauri più attesi, compreso Marc Marquez che è tornato in sella ed è riuscito a chiudere comunque settimo in una gara che però avrebbe potuto vincere.

Jorge Martin adesso si gode 92 punti nella classifica del Mondiale Piloti 2024 di MotoGp ed è secondo Pedro Acosta, con 63 punti dopo la piazza d’onore nell’ordine d’arrivo. Gloria anche per nomi che, per un motivo o per l’altro, non trovavamo da tempo nelle posizioni di vertice, come Fabio Quartararo e il nostro Franco Morbidelli, unico italiano che può sorridere oggi, oppure come la wild-card Daniel Pedrosa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GP SPAGNA A JEREZ

È quasi tutto pronto per il Gp Spagna a Jerez, ed è quindi tempo di analizzare la classifica MotoGp 2024: sabato 27 aprile si accendono i motori per la gara Sprint di quello che è il quarto appuntamento stagionale, si torna nella Penisola Iberica visto che si era già corso in Portogallo, e si arriva da un Gp delle Americhe che ci ha consegnato un Maverick Viñales in grande spolvero: lo spagnolo ha infatti vinto sia la Sprint che la gara della domenica, e in questo modo ha parzialmente cancellato l’errore dell’Estoril (dove aveva perso secondo posto e podio, facendo registrare zero punti) tornando in corsa per il titolo mondiale.

Ora, bisogna dire che dopo appena tre tappe è decisamente presto per analizzare in questo modo la classifica MotoGp 2024; tuttavia, Jorge Martin che comanda con 80 punti e un solido +21 su Enea Bastianini sembra aver già dato un forte scossone alla graduatoria, e possiamo anche ricordare che l’anno scorso il pilota della Ducati Pramac era cresciuto esponenzialmente weekend dopo weekend, mettendo paura al nostro Pecco Bagnaia. Se il trend dovesse essere confermato, per i rivali di Martin sarebbe dura ma per l’appunto siamo solo all’inizio, dunque ora proviamo ad analizzare meglio la classifica MotoGp 2024 in vista del Gp Spagna.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: BAGNAIA INSEGUE

Avvicinandoci al Gp Spagna a Jerez, possiamo considerare che la classifica MotoGp 2024 fa registrare una quinta posizione per Pecco Bagnaia: il due volte campione del mondo è in difficoltà evidente, dopo la vittoria in Qatar ha faticato in Portogallo e nella gara lunga è finito a terra nel tentativo di salvare qualche punto dall’assalto di Marc Marquez, dimostrando forse scarsa lucidità proprio nel verificare le condizioni della sua Ducati. Anche in Texas però Bagnaia non ha performato come al solito: ottavo nella Sprint, si è poi dovuto accontentare della quinta posizione la domenica, con il risultato di scivolare a -30 da Martin nella classifica MotoGp 2024.

Certamente Pecco ha tutto per rimontare: lo aveva dimostrato due anni fa nei confronti di Fabio Quartararo ma anche nell’ultimo Mondiale, quando Martin gli aveva messo le ruote davanti e sembrava averne di più. Chiaramente, allo stesso modo, bisogna riconoscere che i 30 punti guadagnati dal rivale spagnolo sono tanti anche per le certezze che il pilota della Pramac sta costruendo, mentre Bagnaia in questo momento è alle spalle anche del compagno di squadra Enea Bastianini che è il secondo nella classifica MotoGp 2024. Tra poco comunque scopriremo in che modo cambieranno le cose nel Gp Spagna a Jerez…

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 92

2. Pedro Acosta (KTM) 63

3. Enea Bastianini (Ducati) 59

4. Maverick Vinales (Aprilia) 56

5. Francesco Bagnaia (Ducati) 50

6. Brad Binder (KTM) 49

7. Aleix Espargarò (Aprilia) 39

8. Marc Marquez (Ducati) 39

9. Fabio Quartararo (Yamaha) 26

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 25

11. Jack Miller (KTM) 22

12. Marco Bezzecchi (Ducati) 20

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 17

14. Alex Marquez (Aprilia) 14

15. Raul Fernandez (Aprilia) 11

16. Augusto Fernandez (KTM) 9

17. Joan Mir (KTM) 7

18. Daniel Pedrosa (KTM) 6

19. Johann Zarco (Honda) 5

20. Franco Morbidelli (Ducati) 5

21. Alex Rins (Yamaha) 3

22. Takaaki Nakagami (Honda) 2











