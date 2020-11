Classifica Motogp/ Mondiale piloti alla vigilia del Gp d’Europa 2020 a Valencia

CLASSIFICA MOTOGP, GP EUROPA: MIR IN TESTA MA..

Siamo alla vigilia del Gran premio dell’Europa 2020 e pure in vista del terzultimo appuntamento del motomondiale, ecco che è grande equilibrio nella classifica della Motogp per il mondiale piloti. Prima che la pista di Valencia dia il suo verdetto, in questa domenica 8 novembre 2020, vediamo subito che ancora sono tanti, forse fin troppi, i piloti che si contendono la vetta della graduatoria come anche il titolo iridato in pochissimi punti. Approfondendo vediamo che in vetta sono ben 6 i centauri raccolti in circa una trentina di punti e dunque ancora in corsa per il podio finale, se non il titolo, di questa stagione del motomondiale. Alla vigilia del Gran premio d’Europa 2020 troviamo ora Joan Mir alla prima piazza, con ben 137 punti ottenuti, ma ancora nessuna vittoria festeggiata dallo spagnolo della Suzuki. Alle spalle ecco un trittico di Yamaha, con Fabio Quartararo, secondo con 123 punti messi da parte, Maverick Vinales, terzo a 118 punti e Franco Morbidelli, distante appena 6 lunghezze dal “collega” della casa del diapason.

CLASSIFICA MOTOGO: TUTTI VICINI IN VETTA

Alle spalle dei primi 4 della classifica della Motogp per il mondiale piloti, ecco che i distacchi non aumentano. Dopo tutto vediamo solo alla 5^ posizione e distante appena 3 punti dal Morbidelli, Andrea Dovizioso; il pilota della Ducati ha perso terreno nelle ultime uscite, ma rimane sempre tra i favoriti per un gran finale di stagione. Sesta poi l’altra Suzuki di Alex Rins, che pure vanta 105 punti e dunque un gap di appena 32 lunghezze dal compagno di squadra. Dietro questi primi sei per il distacco si comincia a fare più evidente: settimo è infatti Takaaki Nakagami, che pure ha messo da parte appena 92 punti, solo due in più di Pol Espargaro, altro personaggio da tenere d’occhio in vista della gara di questa domenica. Sono infine Jack Miller e Miguel Oliveira a chiudere la top ten della classifica della Motogp con rispettivamente alle spalle 82 e 79 punti. Ben lontani poi alcuni big del mondiale come Petrucci, solo 11^ e Valentino Rossi fermo alla 15^ posizione con 58 punti, che pure ha saltato alcuni Gp perchè risultato positivo al coronavirus.

CLASSIFICA MOTOGP: MONDIALE PILOTI

1. Joan Mir (Suzuki) 137

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 123

3. Maverick Vinales (Yamaha) 118

4. Franco Morbidelli (Yamaha) 112

5. Andrea Dovizioso (Ducati) 109

6. Alex Rins (Suzuki) 105

7. Takaaki Nakagami (Honda) 92

8. Pol Espargaro (KTM) 90

9. Jack Miller (Ducati) 82

10. Miguel Oliveira (KTM) 79

11. Danilo Petrucci (Ducati) 71

12. Brad Binder (KTM) 67

12. Alex Marquez (Honda) 67

14. Johann Zarco (Ducati) 64

15. Valentino Rossi (Yamaha) 58

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 42

17. Iker Lecuona (KTM) 27

18. Cal Crutchlow (Honda) 26

19. Aleix Espargaro (Aprilia) 21

20. Bradley Smith (Aprilia) 12

20. Stefan Bradl (Honda) 12

22. Tito Rabat (Ducati) 10

23. Michele Pirro (Ducati) 4



