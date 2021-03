Classifica MotoGp/ Mondiale piloti alla vigilia del Gp Qatar 2021 (Losail)

CLASSIFICA MOTOGP: ECCO IL GP QATAR 2021

La classifica MotoGp sarà aggiornata oggi per la prima volta: il Gp Qatar 2021 si corre domenica 28 marzo e finalmente inaugura quello che potrebbe e dovrebbe essere l’anno del riscatto, dopo una pandemia mondiale – che non si è ancora risolta – che ha portato sconvolgimento anche nel Motomondiale, tra gare cancellate, appuntamenti doppi e soprattutto l’assenza del pubblico. Naturalmente parlare della classifica MotoGp prima che si sia corsa la prima gara è un esercizio particolarmente difficile, ma tutto sommato abbiamo qualche punto di riferimento.

Possiamo infatti prendere in considerazione quello che era successo lo scorso anno per provare a capire in che modo possano andare le cose in questa stagione che sta per aprire le sue porte, ricordando ovviamente che ci sono piloti che hanno cambiato moto o anche scuderia e che vanno a caccia di conferme e riscatto. Per il momento si parte tutti alle spalle di Joan Mir, il campione del mondo in carica, ma l’imminente ritorno di Marc Marquez sposta forse i favori del pronostico. Dunque, andiamo a vedere quali sono i temi principali della classifica MotoGp aspettando il Gp Qatar 2021.

CLASSIFICA MOTOGP: TUTTI DIETRO MIR

Ecco allora che possiamo parlare della classifica MotoGp ricordando che l’anno scorso il titolo mondiale è andato a Joan Mir: bisogna essere onesti e ammettere che anche a metà della stagione 2020 nessuno si aspettava che lo spagnolo potesse arrivare davanti a tutti, ma la crescita esponenziale della Suzuki e la sua grande costanza nei piazzamenti hanno permesso il risultato a sorpresa.

Infatti, se Suzuki doveva essere il candidato certo sarebbe stato Alex Rins, che però ha vissuto una crisi nella prima parte dell’annata; in generale l’assenza di Marc Marquez ha creato una situazione senza un grande favorito, come ha dimostrato la geografia delle vittorie (ci torneremo) e soprattutto il fatto che, praticamente fino a una manciata di Gran Premi dal termine, c’erano ancora parecchi piloti che avrebbero potuto giocarsela.

Proprio per questo forse le due enormi delusioni sono stati i nostri veterani Valentino Rossi e Andrea Dovizioso: quest’ultimo perché si era preso la piazza d’onore negli ultimi anni e senza Marquez era il favorito della vigilia, il Dottore perché chiaramente questa incertezza di fondo avrebbe potuto portare la sua esperienza a essere determinante. Così non è stato: oggi Dovizioso non è ai nastri di partenza mentre Rossi è passato alla Petronas, cioè la Yamaha che l’anno scorso ha fatto meglio. Staremo a vedere come andranno le cose nel Gp Qatar 2021…



