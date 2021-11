Classifica Motogp/ Mondiale piloti alla vigilia del Gran premio di Valencia 2021

CLASSIFICA MOTOGP: TRIONFO DI QUARTARARO

Siamo alla vigilia del Gran premio di Valencia 2021, ultima tappa del campionato del mondo della classe regina e serve ora dare ancora uno sguardo alla classifica della Motogp per il mondiale piloti, prima che si spengano i semafori rossi, per l’ultima volta in questa appassionante stagione. Come è noto da tempo, il titolo iridato è già finito matematicamente nelle mani di Fabio Qartararo e il francese oggi avrà l’unico obbligo di festeggiare al meglio tale immenso traguardo: e chissà che possano arrivare per El Diablo anche qualche puntincino extra, oltre ai già 267 che ha messo da parte fin qui.

Pure è questo anche l’obbiettivo di Francesco Bagnaia, che lo segue nella seconda posizione della graduatoria con 227 punti: il pilota Ducati, che a Portimao ha regalato il titolo costruttori alla casa di Borgo Panigale, visto il gap sul francese e il comodo vantaggio alle spalle in lista,non ha molto di più di chiedere a questo finale di stagione, ma certo ci farà divertire, pur sicuro del suo secondo gradino. Come anche Mir, stabile alla sua terza posizione della classifica della Motogp con 195 punti all’attivo e con un vantaggio troppo alto sia sugli inseguitori che su gli inseguiti per poter cambiare il suo destino: ma chissà che lo spagnolo pure riesca ad arricchire una stagione super con il primo gradino del podio oggi per il Gran premio di Valencia 2021. Sarebbe certo una bella soddisfazione.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL PODIO

Controllando ancora la classifica della Motogp, a chi invece i punti messi in palio per il Gran premio di Valencia 2021 per il mondiale piloti importano maggiormente, visti i distacchi affatto importanti pure alla vigilia dell’ultima prova del mondiale, è Jack Miller: l’australiano della Ducati, dopo la gara di Portimao è quarto in graduatoria ma con 165 punti e dunque solo due in più del “collega” Zarco, che già registra invece alle sue spalle un distacco più comodo.

Solo a quota 142 punti infatti troviamo al sesto e settimo gradino Marquez e Binder, con l’alfiere della Honda che pure ha dato forfait per il finale di stagione: ben dietro Alexis Espargaro con 113 punti a bilancio, che pure rientra nel mirino di Vinales e Pol Espargaro, nella top ten con 106 e 100 punti a testa, entrambi pronti al sorpasso in classifica in questo fine settimana per il Gp di Valencia. Ben lontani e con ormai nella di più da chiedere alla stagione della classe regina 2021 diversi big, che chiuderanno con un piazzamento non eccezionale la classifica della Motogp per il mondiale piloti: è il caso di Valentino Rossi, solo 20^ con 38 punti ma pure Morbidelli solo 17^ e Bastianini, che pure ha ancora ottime chance di vincere il titolo rookie.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 267

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 227

3. Joan Mir (Suzuki) 195

4. Jack Miller (Ducati) 165

5. Johann Zarco (Ducati) 163

6. Marc Marquez (Honda) 142

7. Brad Binder (KTM) 142

8. Aleix Espargaró (Aprilia) 113

9. Maverick Vinales (Yamaha/Aprilia) 106

10. Pol Espargaró (Honda) 100

11. Alex Rins (Suzuki) 99

13. Enea Bastianini (Ducati) 94

12. Miguel Oliveira (KTM) 92

14. Jorge Martin (Ducati) 91

15. Takaaki Nakagami (Honda) 76

16. Alex Marquez (Honda) 67

17. Franco Morbidelli (Yamaha) 42

18. Luca Marini (Ducati) 41

19. Iker Lecuona (KTM) 38

20. Valentino Rossi (Yamaha) 38

21. Danilo Petrucci (KTM) 37

22. Stefan Bradl (Honda) 14

23. Michele Pirro (Ducati) 12

24. Andrea Dovizioso (Yamaha) 8

25. Daniel Pedrosa (KTM) 6

26. Lorenzo Savadori (Aprilia) 4

27. Esteve Rabat (Ducati) 1

