CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti, GP Olanda 2021: la battaglia delle Ducati

CLASSIFICA MOTOGP: LA BATTAGLIA DELLE DUCATI

Esaminando i primi gradini della classifica della Motogp per il mondiale piloti, ben emerge un certo dominio Ducati in vetta: tra moto ufficiali e non, alle spalle del leader incontrastato Fabio Quartararo, sono tre rosse ad essersi messe all’inseguimento de El Diablo e dunque Zarco, Miller e Bagnaia, tutti ancora molto vicini a dir il vero. Per la casa di Borgo Panigale, certo occupare tre dei primi 4 gradini della classifica della Motogp è un ottimo traguardo, ma nella scuderia è tempo di capire su quad cavallo puntare per il mondiale: per il momento infatti nessuno due tre piloti è riuscito a primeggiare, per costanza di risultati. Andiamo di fatto tra Miller, Bagnaia e Zarco, solo l’australiano è riuscito a vincere finora: il francese ha ottenuto 4 secondi posti mentre l’azzurro ci ha regalato grandi emozioni, tra incredibili rimonte e pole position da brivido. Tutti e tre dunque stanno dando lustro alla scuderia italiana, ma di questi chi sarà l’asso per la conquista del mondiale? (agg Michela Colombo)

QUARTARARO LEADER

Siamo in vista del Gran Premio d’Olanda 2021, nona prova del mondiale e tocca ora approfondire la classifica della Motogp per il mondiale piloti, prima di dare la parola all’iconico tracciato di Assen. Siamo infatti impazienti di vivere una delle gare più attese della stagione e la domanda che gli appassionati si fanno è una sola: riuscirà Fabio Quartararo ad ottenere la fuga in vetta alla graduatoria iridata o le curve oranje metteranno in scacco El Diablo e concederanno ai diretti inseguitori una grande chance?

Difficile dirlo alla viglia del Gran premio d’Olanda 2021: pure per la classifica della Motogp per il mondiale piloti, vediamo che sta accadendo. Dopo la gara tedesca (che ha visto il successo di Marc Marquez, dopo oltre 500 giorni di digiuno), il leader, come detto prima, è Fabio Quartararo, primo con ben 131 punti in saccoccia e un vantaggio di ben 22 punti dal primo rivale, ovvero il connazionale Johann Zarco, che insegue con 100 punti e nove in più della Ducati di Jack Miller, che completa il podio provvisorio.

CLASSIFICA MOTOGP, GP OLANDA 2021: ALLE SPALLE DEL PODIO

Se in vetta alla classifica della Motogp per il mondiale piloti, il vantaggio del leader Fabio Quartararo è importante, alle spalle de El Diablo la concorrenza è tutta vicina. Detto di Zarco e Miller a podio, va aggiunto che dietro all’australiano della Ducati troviamo con 99 punti (e dunque a una sola lunghezza) il nostro Pecco Bagnaia, che dopo un avvio di stagione da urlo (ricordiamo diverse pole e i podi in Qatar, Portogallo e Jerez), continua a ottenere piazzamenti importanti a punti. Proprio dietro, per la top five ecco i due spagnoli, Mir e Vinales, con 85 e 75 punti rispettivamente, mentre subito dietro, con solo una lunghezza di distacco dal pilota Yamaha c’è Miguel Oliveira, in gran spolvero. A chiudere la top ten della classifica della Motogp per il mondiale piloti, alla vigilia del Gp d’Olanda 2021 troviamo poi di fila Binder, Aleix Espargaro e Marc Marquez (balzato a quota 41 punti dopo il successo al Sachsenring): scivolato al 11^ gradino Morbidelli, con Valentino Rossi 19^ a 17 punti.

CLASSIFICA MOTOGP

MONDIALE PILOTI

Fabio Quartararo 131

Johann Zarco 109

Jack Miller 100

Francesco Bagnaia 99

Joan Mir 85

Maverick Vinales 75

Miguel Oliveira 74

Brad Binder 56

Aleix Espargaro 53

Marc Marquez 41

Franco Morbidelli 40

Pol Espargaro 35

Takaaki Nakagami 34

Alex Rins 28

Enea Bastianini 26

Alex Marquez 25

Danilo Petrucci 23

Jorge Martin 23

Valentino Rossi 17

Luca Marini 14

Iker Lecuona 13

Stefan Bradl 11

Lorenzo Savadori 4

Michele Pirro 3

Esteve Rabat 1



