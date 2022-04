Classifica MotoGp/ Mondiale piloti, Gp Argentina 2022 (Termas de Rio Hondo)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP ARGENTINA 2022

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Argentina 2022: appuntamento ormai tradizionale quello di Termas de Rio Hondo, si corre domenica 3 aprile e la situazione della graduatoria è ancora del tutto in divenire. Normale se pensiamo che fino a questo momento abbiamo vissuto solo due Gran Premi, ma comunque indicativa di quello che sta succedendo da tre stagioni a questa parte: in testa troviamo Enea Bastianini con 30 punti, lo seguono a brevissima distanza altri rivali tra cui Miguel Oliveira, che ha vinto il Gp Indonesia due settimane fa ma nonostante questo occupa la quarta posizione nella classifica MotoGp.

Questo perché all’esordio in Qatar il portoghese non aveva visto nemmeno il traguardo; la vittoria aveva sorriso a Bastianini, che poi però non ha saputo ripetersi scivolando addirittura fuori dalla Top Ten. Una costante: fino a questo momento sono stati pochissimi i piloti che, ovviamente con riferimento alle prime posizioni in gara, siano riusciti a confermarsi tra un Gran Premio e l’altro. Naturalmente la classifica di MotGp che ne deriva è appunto incerta, aperta a qualunque esito; vedremo se sarà così anche dopo il Gp Argentina 2022, tra poco si corre a Termas de Rio Hondo e noi possiamo fare qualche altra valutazione…

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque il contesto della classifica MotoGp, avvicinandoci al Gp Argentina 2022, è assolutamente incerto: dicevamo della costanza, per il momento solo Joan Mir è riuscito a chiuder entrambi i Gran Premi nelle prime sei posizioni ma questo gli vale soltanto il sesto posto in graduatoria, a quota 20 dove troviamo anche i fratelli Espargaró e il compagno di Suzuki Alex Rins, altro pilota che tutto sommato è riuscito a ripetersi (settimo in Qatar, quinto a Mandalika). Tutti gli altri hanno penato nell’uno o nell’altro Gp: di Bastianini e Oliveira abbiamo detto, in mezzo a loro nella classifica MotoGp troviamo Brad Binder che dopo il secondo posto all’esordio è stato ottavo in Indonesia, e poi Fabio Quartararo.

Il campione del mondo in carica ha sostanzialmente ha fatto il contrario di Binder, perché ha ottenuto la piazza d’onore nella classifica Motogp a Mandalika ma era reduce da un mediocre nono posto a Losail. Anche con una Yamaha in difficoltà il Diablo si trova comunque nella Top 3 della classifica MotoGp e questo la dice lunga; più attardato Franco Morbidelli (decimo) e anche Marc Marquez che in Indonesia come sappiamo non c’era, non ci sarà nemmeno a Termas de Rio Hondo e rischia un altro lungo stop, forse anche alla carriera, a causa del riemergere della diplopia. Per tutto il resto, vedremo cosa succederà al termine del Gp Argentina 2022 e come sarà la nuova classifica Motogp…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Enea Bastianini (Ducati) 30

2. Brad Binder (KTM) 28

3. Fabio Quartararo (Yamaha) 27

4. Miguel Oliveira (KTM) 25

5. Johann Zarco (Ducati) 24

6. Pol Espargaró (Honda) 20

7. Aleix Espargaró (Aprilia) 20

8. Alex Rins (Suzuki) 20

9. Joan Mir (Suzuki) 20

10. Franco Morbidelli (Yamaha) 14

11. Jack Miller (Ducati) 13

12. Marc Marquez (Honda) 11

13. Darryn Binder (Yamaha) 6

14. Takaaki Nakagami (Honda) 6

15. Luca Marini (Ducati) 5

16. Maverick Viñales (Aprilia) 4

17. Alex Marquez (Honda) 3

18. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2

19. Remy Gardner (KTM) 1

20. Francesco Bagnaia (Ducati) 1











