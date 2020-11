Classifica Motogp/ Mondiale piloti in vista del Gp del Portogallo 2020 a Portimao

CLASSIFICA MOTOGP: MIR CAMPIONE DEL MONDO

Alla viglia del Gran premio di Portogallo 2020, l’ultimo di questa avvincente stagione del motomondiale, è tempo di esaminare anche la classifica della Motogp per il mondiale piloti, prima che venga questa fissata in maniera indelebile dopo la bandiera a scacchi di Portimao. Come ben sappiamo, il verdetto più atteso ci è già arrivato, solo sette giorni fa, a Valencia: con un Gp di anticipo, il leader della graduatoria Joan Mir si è laureato campione del mondo 2020. Per lo spagnolo, che guida dunque la graduatoria ora con 171 punti (e dunque poco meno di una trentina dal primo rivale) si è trattato del primo titolo iridato nella classe regina e il secondo della sua carriera: con lui la Suzuki è salita dunque di nuovo sul tetto del mondo dopo vent’anni dall’ultimo titolo. Consegnato dunque a Mir l’ambito titolo ecco che è tutto fatto per la classifica della Motogp per il Mondiale piloti? Nient’affatto. Sono ancora tanti i verdetti che ci attendono oggi, nell’ultimo gran premio della Motogp e certo la pista di Portiamo oggi ci regalerà molte sorprese.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DELL’IRIDATO

Osservando la classifica della Motogp per il mondiale piloti alla vigilia del Gran premio del Portogallo 2020 vediamo infatti ben che vi è ancora grande incertezza nei gradini più alti della lista: Mir ha fatto sua la prima posizione e il titolo, ma alle sue spalle oggi sulle curve di Portimao sarà durissima lotta per accaparrarsi il piazzamento migliore per il finale di di stagione. Già solo per il secondo gradino del podio: qui infatti il primo indiziato rimane il pilota della Petronas Yamaha Franco Morbidelli (vincitore a Valencia solo 7 giorni fa), ma l’italiano ha messo da parte 142 punti e dunque solo quattro in più del pilota della Suzuki Alex Rins (e la scuderia giapponese punta chiaramente a chiudere con una doppietta). Quarto e con 127 punti Maverick Vinales, che dunque sopravanza di appena due lunghezze Quartararo e Dovizioso: una distanza minima dunque tra i big di questa stagione 2020 della Motogp. Tenuto poi conto che Portimao è pista inesplorata, capiamo bene che qui potrebbe succedere davvero di tutto. Proseguendo nella classifica della Motogp ecco poi settimo e con 122 punti Pol Espargaro, mentre Miller è ottavo a quota 112: Nakagami e Oliveira chiudono la top ten, rispettivamente con 105 e 100 punti a tabella.

CLASSIFICA MOTOGP: MONDIALE PILOTI

1. Joan Mir (Suzuki) 171

2. Franco Morbidelli (Yamaha) 142

3. Alex Rins (Suzuki) 138

4. Maverick Vinales (Yamaha) 127

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 125

6. Andrea Dovizioso (Ducati) 125

7. Pol Espargaro (KTM) 122

8. Jack Miller (Ducati) 112

9. Takaaki Nakagami (Honda) 105

10. Miguel Oliveira (KTM) 100

11. Brad Binder (KTM) 87

12. Danilo Petrucci (Ducati) 78

13. Johann Zarco (Ducati) 72

14. Alex Marquez (Honda) 67

15. Valentino Rossi (Yamaha) 62

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 47

17. Cal Crutchlow (Honda) 29

18. Iker Lecuona (KTM) 27

19. Aleix Espargaro (Aprilia) 27

20. Stefan Bradl (Honda) 18

21. Bradley Smith (Aprilia) 12

22. Tito Rabat (Ducati) 10

23. Michele Pirro (Ducati) 4



© RIPRODUZIONE RISERVATA