Classifica Motogp/ Mondiale piloti in vista del Gp di Spagna 2020 a Jerez

La classifica della Motogp per la nuova stagione 2020 inizierà a prendere forma solo oggi, visto che solo tra poche ore è in programma sul tracciato di Jerez de la Frontera il Gran Premio di Spagna 2020, primo appuntamento del motomondiale, post pandemia. Siamo dunque in attesa di scoprire che accadrà in pista e di conseguenza anche nella classifica della Motogp, per il mondiale piloti e team, ma quel che è certo anche alla vigilia della prima gara della stagione (il cui esordio è stato ritardato di quei 4 mesi per lo scoppio dell’emergenza sanitaria) l’uomo da battere e primo favorito alla posizione di leader della graduatoria rimane Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica, rimane sempre il primo indiziato al titolo iridato, anche alla vigilia di questa stagione, di cui ancora non si conosce in pieno il programma e il calendario: dopo tutto ricordiamo che Marquez ha già messo alle spalle ben 8 titoli mondiali, di cui sei per la Motogp e di questi 4 sono arrivati di fila dal 2016 in poi. Considerato che solo l’anno scorso il centauro di Cervera con la Honda ha pure trovato 420 punti, e che la moto per il 2020 è apparsa dai primi test altrettanto competitiva, è facile immaginare che per la classifica della Motogp e il titolo 2020 sarà ancora lui l’uomo da battere.

CLASSIFICA MOTOGP: CHI IL PRIMO RIVALE DI MARC MARQUEZ?

Dunque, alla vigilia del Gp di Spagna di Jerez, prima gara della stagione 2020 del Motomondiale, ecco che il protagonista piò atteso e possibile primo leader della classifica della Motogp, rimane il solito Marc Marquez, che pure già nei test occorsi proprio sul tracciato titolato a Angel Nieto solo pochi giorni fa ha fatto scintille: ma chi saranno i suoi primi rivali al titolo? Questo è quesito certo complicato da dirimere, specie alla vigilia della prima prova della stagione. Eppure non possiamo ora non fissare la nostra attenzione sulle Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, che si pongono come primo rivale della Honda dei fratelli Marquez: pure per per il pilota di Forlimpopoli, l’esordio del campionato potrebbe risultare difficoltoso, considerato che solo poche settimane fa ha riportato la frattura della clavicola, in un allenamento di motocross. Pure sono forti le quotazioni della Yamaha e dei due suoi piloti, Maverick Vinales e Valentino Rossi, come primi rivali di Marquez nella corsa al titolo iridato: la M1 sviluppata per la stagione 2020 ha dato finalmente risposte consistenti, specie per il Dottore, impaziente di tornare competitivo dopo un paio di stagioni sotto tono. Ovviamente non possiamo scordare pure altri nomi di peso come quello di Fabio Quartararo e di Alex Rins, che l’anno scorso entrarono con diritto nella top five della classifica della Motogp: occhi puntati poi anche su Miller e Crutchlow, come pure Morbidelli e i fratelli Esparagaro, che potrebbero essere le sorprese della stagione 2020.



