CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti, Gp Italia 2022 Mugello: la costanza di Quartararo

CLASSIFICA MOTOGP: LA COSTANZA DEL LEADER

Guardando la classifica di MotoGp entrando nel Gp Italia 2022, spicca il fatto che il primo posto di Fabio Quartararo sia merito particolare della sua costanza. Il campione del mondo arriva al Mugello avendo vinto una sola gara (quella in Portogallo) ma mai oltre la nona posizione: due volte secondo, poi il quarto posto di Le Mans e una serie di piazzamenti mediocri in Qatar, Argentina e Texas che gli hanno comunque garantito i punti utili a rimanere davanti ad Aleix Espargaró. In questo, Quartararo si sta rivelando un maestro: va ricordato che l’anno scorso il Diablo aveva vinto il suo primo titolo mondiale vincendo 5 gare, numeri ben diversi dai cannibali del passato (da Mar Marquez a Valentino Rossi passando per Jorge Lorenzo).

Certo Quartararo era comunque stato il pilota con più successi stagionali in un Mondiale MotoGp assolutamente incerto ed equilibrato, ma ci aveva affiancato due secondi e tre terzi posti e 17 gare su 18 a punti, in 16 di queste mai oltre l’ottava posizione. Il pilota della Yamaha dunque è un gestore, in grado di capire quando sia il momento di attaccare e quando invece si può accontentare; prova ne sia il fatto che Enea Bastianini di gare quest’anno ne ha vinte ben tre (su 7), ma nella classifica MotoGp è soltanto terzo perché negli altri Gran Premi non è andato oltre l’ottavo posto, con in più la caduta di Portimao. Alla fine questo può fare tutta la differenza del mondo… (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL GP ITALIA 2022 MUGELLO

La classifica di MotoGp vede al comando Fabio Quartararo, quando si arriva in uno dei fine settimana più attesi: domenica 29 maggio si corre il Gp Italia 2022 al Mugello, la pista di casa ci dirà dunque se il Diablo riuscirà a prendere altro margine per avvicinare idealmente il secondo titolo Mondiale consecutivo. Un Quartararo che al momento sembra aver trovato una sorta di continuità ad alti livelli, anche se non dominanti: il pilota della Yamaha infatti si trascina alle sue spalle, rispettivamente a -4 e -8 e dunque in piena corsa per il titolo, Aleix Espargaró e Enea Bastianini.

Lo spagnolo sta facendo tornare grande l’Aprilia, è reduce da tre terzi posti consecutivi e non molla di un centimetro, dimostrando di saper domare la moto di Noale nel migliore dei modi. Il romagnolo invece è il pilota che ha vinto più gare in stagione (3) ma nella classifica di MotoGp occupa solo la terza posizione perché per lui è sostanzialmente tutto o niente, nel senso che quando non si mette davanti agli avversari fatica davvero a confermarsi nelle prime posizioni. La classifica di MotoGp che ci accompagna verso il Gp Italia 2022 è nettamente sbilanciata a favore di questi tre piloti: gli altri sono staccati.

LE ALTRE POSIZIONI DI CLASSIFICA MOTOGP

Vediamola allora, la classifica di MotoGp per le altre posizioni quando siamo vicini al Gp Italia 2022: al Mugello si arriva con Alex Rins al quarto posto e 25 lunghezze da recuperare per il gradino più basso del podio. Significa che in caso di vittoria e zero punti da parte di Bastianini, lo spagnolo della Suzuki riuscirebbe solo a operare l’aggancio; ancora peggio fa il compagno di squadra Joan Mir che, ricordiamo, è stato campione del mondo nel 2020 ma in questa classifica di MotoGp fatica molto, infatti si trova al settimo posto in compagnia di Francesco Bagnaia, in leggera risalita anche se ha pagato un altro zero due settimane fa, e Brad Binder che è per distacco il migliore delle KTM.

Prima di questi piloti la classifica di MotoGp ci presenta Jack Miller e Johann Zarco, altri due alfieri di una Ducati che tra tutte le varie scuderie sta facendo il vuoto in pista; Marc Marquez invece è decimo e ha recentemente dichiarato di dover ancora capire quale sia il reale livello di competitività della Honda. Di cui peraltro è il migliore: la casa giapponese sta rapidamente affondando anche a causa delle condizioni fisiche dello spagnolo, che comunque non rinuncia a battersi come un leone e anche oggi al Mugello, nel Gp Italia 2022, andrà a caccia di punti importanti per la classifica di MotoGp.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 102

2. Aleix Espargaró (Aprilia) 98

3. Enea Bastianini (Ducati) 94

4. Alex Rins (Suzuki) 69

5. Jack Miller (Ducati) 62

6. Johann Zarco (Ducati) 62

7. Francesco Bagnaia (Ducati) 56

8. Brad Binder (KTM) 56

9. Joan Mir (Suzuki) 56

10. Marc Marquez (Honda) 56

11. Miguel Oliveira (KTM) 43

12. Pol Espargaró (Honda) 40

13. Maverick Viñales (Aprilia) 33

14. Takaaki Nakagami (Honda) 30

15. Jorge Martin (Ducati) 28

16. Luca Marini (Ducati) 21

17. Franco Morbidelli (Yamaha) 19

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 19

19. Alex Marquez (Honda) 18

20. Andrea Dovizioso (Yamaha) 8

21. Darryn Binder (Yamaha) 6

22. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 3

23. Remy Gardner (KTM) 3











